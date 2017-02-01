Назван официальный состав "Астана Арланс" и Patriot Boxing Team на матч WSB

Встреча пройдет в Москве 4 февраля.
1 февраля 18:33
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Антон Пинчук. Фото с сайта КФБ
Определился окончательный состав пар на первый матч сезона WSB между "Астана Арланс" и российской командой Patriot Boxing Team. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.
Напомним, бои состоятся в Москве 4 февраля. Соперниками "Астана Арланс" в группе также станут клубы "Чайна Драконс" (Китай) и "Узбек Тайгерс" (Узбекистан).
Состав на матч Patriot Boxing Team - "Астана Арланс" выглядит следующим образом:
46-49 килограммов: Батор Сагалуев - Темиртас Жусупов
56 килограммов: Артем Хотенов - Ильяс Сулейменов
64 килограмма: Радмир Абдурахманов - Дильмурат Мижитов
75 килограммов: Раджаб Раджабов - Абильхан Аманкул
91 килограмм: Илья Квасников - Антон Пинчук