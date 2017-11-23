Старый гимн включили во время награждения казахстанки на чемпионате мира по боксу в Индии

Арайлым Бегдильды принесла казахстанской сборной единственное "золото" на мировом первенстве.
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На молодежном чемпионате мира по боксу в индийском Гувахати включили старый гимн Казахстана, сообщает Tengrinews.kz. Это произошло во время церемонии награждения казахстанской девушки-боксера Арайлым Бегдильды.
Бегдильда завоевала золотую медаль молодежного чемпионата мира в весовой категории до 81 килограмма. В финале 17-летней казахстанке противостояла чемпионка России Анастасия Рыбак. Уступив в первом раунде, Бегдильда захватила преимущество на ринге и в итоге выиграла раздельным решением судей - 4:1.
На видео, предоставленном читателем Tengrinews.kz, можно услышать, как во время награждения казахстанской спортсменки включают старый гимн Республики Казахстан, действовавший до 2009 года.