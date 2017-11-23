Казахстанка победила россиянку и выиграла молодежный чемпионат мира по боксу

Турнир проходит в Индии.
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Арайлым Бегдильда (слева). Фото с сайта КФБ
Казахстанка Арайлым Бегдильда выиграла молодежный чемпионат мира по боксу в индийском Гувахати, сообщает официальный сайт КФБ.
В финале весовой категории до 81 килограмма 17-летней Бегдильде противостояла чемпионка России Анастасия Рыбак. Уступив в первом раунде, казахстанка затем захватило преимущество на ринге и в итоге выиграла раздельным решением судей - 4:1.
Отметим, что Казахстан гарантировал себе на молодежном чемпионате мира пять медалей.
В финале весовой категории до 81 килограмма 17-летней Бегдильде противостояла чемпионка России Анастасия Рыбак. Уступив в первом раунде, казахстанка затем захватило преимущество на ринге и в итоге выиграла раздельным решением судей - 4:1.
Отметим, что Казахстан гарантировал себе на молодежном чемпионате мира пять медалей.