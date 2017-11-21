Казахстанcкие боксерши завоевали пять медалей на чемпионате мира среди молодежи

Соревнования проходят в индийском Гувахати.
В индийском Гувахати определено число полуфиналисток из разных стран молодежного чемпионата мира по боксу, которые и поделят между собой все комплекты наград, сообщает пресс-служба КФБ.
Индия возьмет семь медалей, Россия - шесть, Казахстан - пять, Китай, Англия, Ирландия, Япония, США, Турция - по две, у Австралии, Тайбэя, Германии, Италии, Южной Кореи, Монголии, Польши, Таиланда, Украины и Вьетнама - по одной медали.
Из десяти казахстанских спортсменок до полуфинала дошли пятеро: Жансая Абдраимова (51 килограмм), которой в следующем бою 24 ноября нужно выстоять против хозяйки ринга Джиоти, Дине Исламбековой (свыше 81 килограмма) в полуфинале также нужно встретиться с индийской спортсменкой Нехой Ядав. Готовятся к полуфинальным боям 25 ноября Жазира Уракбаева (48 килограммов), Жансая Балтабекова (60 килограммов) и Арайлым Бегдильда (81 килограмм).