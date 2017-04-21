Тренер Жанибека Алимханулы рассказал о сроках восстановления чемпиона мира-2013

Полутяжеловес пропускает чемпионат Азии из-за травмы.
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Фото Данияра Майлыбаева©
Тренер чемпиона мира по боксу Жанибека Алимханулы, известный казахстанский специалист Мурат Сихимбаев в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о сроках возвращения подопечного в строй.
- Мы все ждали возвращения Жанибека уже на чемпионате Азии, но потом стало известно, что он залечивает травму и турнир пропустит...
- Травму сейчас долечиваем. Реабилитацию проходим. Хотелось бы, конечно, выступить, но левая рука немного травмирована, поэтому решили долечить ее и придти в себя. Дай Бог, через месяц-два Жанибек будет работать с полной нагрузкой. Вот такой срок, чтобы эта травма снова не повторилась.
- Были у него проблемы со здоровьем и в прошлом году.
- В период серьезных стартов все, вроде, нормально, но бывают эпизоды, и травма снова "срывается". Лечили - и боль успокаивалась. Надо было ее долечить, но в прошлом году был напряженный график, почти без перерывов. Не было возможности полностью заняться здоровьем - Олимпиада, чемпионаты Азии и мира, Азиатские игры.
- Получается, на чемпионате мира мы его тоже не увидим? Ведь есть варианты замены.
- По этому поводу я сейчас ничего сказать не могу. Это решает главный тренер национальной сборной.
- Даже чисто теоретически - квоту получили, но есть ли возможность провести замену?
- Замена есть всегда. Это спорт, и в любом виде спорта есть свои замены. Поэтому чтобы остаться в своем весе, мы сначала долечим травму, восстановимся, а потом полноценно вернемся в строй.
Напомним, 30 апреля в Ташкенте стартует чемпионат Азии по боксу. Тренерский штаб объявил состав команды, назвав 10 боксеров. Казахстанцы не раз выигрывали континентальный турнир в командном зачете, в том числе и в Узбекистане.
- Мы все ждали возвращения Жанибека уже на чемпионате Азии, но потом стало известно, что он залечивает травму и турнир пропустит...
- Травму сейчас долечиваем. Реабилитацию проходим. Хотелось бы, конечно, выступить, но левая рука немного травмирована, поэтому решили долечить ее и придти в себя. Дай Бог, через месяц-два Жанибек будет работать с полной нагрузкой. Вот такой срок, чтобы эта травма снова не повторилась.
- Были у него проблемы со здоровьем и в прошлом году.
- В период серьезных стартов все, вроде, нормально, но бывают эпизоды, и травма снова "срывается". Лечили - и боль успокаивалась. Надо было ее долечить, но в прошлом году был напряженный график, почти без перерывов. Не было возможности полностью заняться здоровьем - Олимпиада, чемпионаты Азии и мира, Азиатские игры.
- Получается, на чемпионате мира мы его тоже не увидим? Ведь есть варианты замены.
- По этому поводу я сейчас ничего сказать не могу. Это решает главный тренер национальной сборной.
- Даже чисто теоретически - квоту получили, но есть ли возможность провести замену?
- Замена есть всегда. Это спорт, и в любом виде спорта есть свои замены. Поэтому чтобы остаться в своем весе, мы сначала долечим травму, восстановимся, а потом полноценно вернемся в строй.
Напомним, 30 апреля в Ташкенте стартует чемпионат Азии по боксу. Тренерский штаб объявил состав команды, назвав 10 боксеров. Казахстанцы не раз выигрывали континентальный турнир в командном зачете, в том числе и в Узбекистане.