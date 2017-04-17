Боксеры "на отдыхе". С кем рассталась сборная Казахстана и кого приобрела после ОИ-2016

В Бразилии боксеры-мужчины выиграли четыре медали.
Вчера 22:00
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После летних Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро сборная Казахстана по боксу пережила серьезные кадровые изменения. На ближайший чемпионат Азии в Узбекистан из того состава отправятся лишь единицы. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.
Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов решил существенно перетрясти состав, чтобы усилить конкуренцию за место в составе, а также привлечь в команду несколько молодых боксеров. "На отдых" отправлены некоторые вчерашние бессменные фавориты.
Биржан Жакипов (до 49 килограммов)
В июле спортсмену исполнится 33 года. За годы своего участия в сборной страны он успел стать чемпионом мира и бронзовым призером мирового турнира. Также в его коллекции два "серебра" Азиатских игр. Жакыпов доминировал и на внутренней арене. Возможно, в национальной команде не самым приветливым образом расстались с боксером, который много лет отдал команде. К сожалению, Биржан не смог реализовать себя на Олимпийских играх.
Кандидаты на место (по официальному списку КФБ):
Темиртас Жусупов;
Ержан Жомарт;
Шалкар Айхынбай.
Олжас Саттыбаев (до 52 килограммов)
28-летний боксер еще не ветеран, и сам бы не против вернуться в основной состав команды, но... Нынешний капитан клуба "Астана Арланс" ведет за собой двукратных чемпионов турнира к высоким позициям в очередной Всемирной серии бокса, но кандидатом в национальную команду является с небольшой вероятностью. Выбор исполнителей у тренерского штаба есть в этой весовой категории.
Кандидаты на место:
Азамат Исакулов;
Ануар Музапаров;
Азат Махметов.
Кайрат Ералиев (до 56 килограммов)
28 лет. В команде.
Конкуренты за место:
Нурбол Калжанов;
Ильяс Сулейменов;
Жанболат Кыдырбаев.
Берик Абдрахманов (до 60 килограммов)
30-летний боксер в 2013 году стал бронзовым призером ЧМ. В том же выиграл чемпионат Азии. Правда, об Олимпиаде-2016 у него останутся не самые лучшие воспоминания... Как и Саттыбаев, боксер хотел бы остаться в национальной команде, чтобы доказать свою состоятельность, но в 2020 ему будет уже 34. Тренерский штаб рассматривает в эту категорию других боксеров.
Кандидаты на место:
Закир Сафиуллин;
Адилет Курметов;
Серик Темиржанов.
Абылайхан Жусупов (до 64 килограммов)
Молодой боксер выиграл все турниры до перехода на взрослый ринг, но медали Олимпиады-2016 ему оказались пока не по зубам. Решил попробовать себя в категории с лимитом на пять килограммов больше, и первым его крупным турниром станет майский чемпионат Азии.
Кандидаты на место:
Бекдаулет Ибрагимов;
Куан Куатов;
Дилмурат Мижитов;
Аян Калибеков.
Данияр Елеусинов (до 69 килограммов)
Олимпийский чемпион и победитель чемпионата мира покинул любительский ринг, но среди профи еще не дебютировал. Сложно сказать, вернется ли он в команду перед Олимпиадой, но за его место готовится развернуться самая жесткая борьба в команде. Шутка ли, самый "золотой вес" Казахстана на Олимпиаде, и никто еще не занял его в команде основательно.
Кандидаты на место:
Аблайхан Жусупов;
Илья Очкин;
Садриддин Ахмедов.
Жанибек Алимханулы (до 75 килограммов)
Чемпион мира также, как и Жусупов, решил "потяжелеть" после Игр, и сменил весовую категорию. Попробовал себя 24-летний боксер и среди профи: выиграл досрочно. Возможно, самый перспективный боксер Казахстана текущего периода сейчас на "больничном". От Жанибека ждут "золота" на Олимпиаде-2020, но сможет ли реализовать себя сполна - это большой вопрос.
Кандидаты на место:
Абильхан Аманкул;
Турсынбай Кулахмет;
Ерик Альжанов;
Бек Нурмаганбет.
Адильбек Ниязымбетов (до 81 килограмма)
Не каждый боксер в Казахстане может похвастаться медалями сразу с двух Олимпиад, а у Адильбека подряд два финала. И пускай он брал только "серебро", такой багаж нынешнего капитана сборной Казахстана заслуживает уважения. В мае Ниязымбетову 28 лет. Есть определенные шансы, что именно он, а не более молодые конкуренты, поедет на Игры-2020. Во всяком случае, он еще в обойме.
Конкуренты за место:
Жанибек Алимханулы;
Нурдаулет Жарманов;
Бекзад Нурдаулетов;
Шаймурат Кусаинов.
Василий Левит (до 91 килограмма)
Один из самых заметных участников боксерского турнира Олимпиады-2016 не стал расставаться с любительским рингом. "Серебро" в Бразилии для него стало ступенью к известности, и он только сейчас полноценно возвращается на ринг. В год Игр-2020 боксеру исполнится 32 года.
Конкуренты за место:
Антон Пинчук;
Арбек Абдуганиев;
Серик Мусадилов.
Иван Дычко (свыше 91 килограмма)
Супертяжелый вес в олимпийском боксе существенно помолодел, и Дычко в свои 26 уже "ветеран". Титулованный казахстанец (две медали Олимпиады, трехкратный призер чемпионатов мира и три медали главных азиатских состязаний) решил не ждать Игр в Японии и перешел в профессионалы. Правда, дата его дебюта, как и Елеусинова, пока неизвестна. Возможно, вернется в национальную команду.
Кандидаты на место:
Камшыбек Кункабаев;
Нурлан Сапарбай;
Олжас Букаев.
Напомним, на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро казахстанские боксеры-мужчины выиграли четыре медали. "Золото" добыл Данияр Елеусинов (до 69 килограммов). "Серебро" на счету Адильбека Ниязымбетова (до 81 килограмма) и Василия Левита (до 91 килограмма), а Иван Дычко (свыше 91 килограмма) стал бронзовым призером турнира.
Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов решил существенно перетрясти состав, чтобы усилить конкуренцию за место в составе, а также привлечь в команду несколько молодых боксеров. "На отдых" отправлены некоторые вчерашние бессменные фавориты.
Биржан Жакипов (до 49 килограммов)
В июле спортсмену исполнится 33 года. За годы своего участия в сборной страны он успел стать чемпионом мира и бронзовым призером мирового турнира. Также в его коллекции два "серебра" Азиатских игр. Жакыпов доминировал и на внутренней арене. Возможно, в национальной команде не самым приветливым образом расстались с боксером, который много лет отдал команде. К сожалению, Биржан не смог реализовать себя на Олимпийских играх.
Кандидаты на место (по официальному списку КФБ):
Темиртас Жусупов;
Ержан Жомарт;
Шалкар Айхынбай.
Олжас Саттыбаев (до 52 килограммов)
28-летний боксер еще не ветеран, и сам бы не против вернуться в основной состав команды, но... Нынешний капитан клуба "Астана Арланс" ведет за собой двукратных чемпионов турнира к высоким позициям в очередной Всемирной серии бокса, но кандидатом в национальную команду является с небольшой вероятностью. Выбор исполнителей у тренерского штаба есть в этой весовой категории.
Кандидаты на место:
Азамат Исакулов;
Ануар Музапаров;
Азат Махметов.
Кайрат Ералиев (до 56 килограммов)
28 лет. В команде.
Конкуренты за место:
Нурбол Калжанов;
Ильяс Сулейменов;
Жанболат Кыдырбаев.
Берик Абдрахманов (до 60 килограммов)
30-летний боксер в 2013 году стал бронзовым призером ЧМ. В том же выиграл чемпионат Азии. Правда, об Олимпиаде-2016 у него останутся не самые лучшие воспоминания... Как и Саттыбаев, боксер хотел бы остаться в национальной команде, чтобы доказать свою состоятельность, но в 2020 ему будет уже 34. Тренерский штаб рассматривает в эту категорию других боксеров.
Кандидаты на место:
Закир Сафиуллин;
Адилет Курметов;
Серик Темиржанов.
Абылайхан Жусупов (до 64 килограммов)
Молодой боксер выиграл все турниры до перехода на взрослый ринг, но медали Олимпиады-2016 ему оказались пока не по зубам. Решил попробовать себя в категории с лимитом на пять килограммов больше, и первым его крупным турниром станет майский чемпионат Азии.
Кандидаты на место:
Бекдаулет Ибрагимов;
Куан Куатов;
Дилмурат Мижитов;
Аян Калибеков.
Данияр Елеусинов (до 69 килограммов)
Олимпийский чемпион и победитель чемпионата мира покинул любительский ринг, но среди профи еще не дебютировал. Сложно сказать, вернется ли он в команду перед Олимпиадой, но за его место готовится развернуться самая жесткая борьба в команде. Шутка ли, самый "золотой вес" Казахстана на Олимпиаде, и никто еще не занял его в команде основательно.
Кандидаты на место:
Аблайхан Жусупов;
Илья Очкин;
Садриддин Ахмедов.
Жанибек Алимханулы (до 75 килограммов)
Чемпион мира также, как и Жусупов, решил "потяжелеть" после Игр, и сменил весовую категорию. Попробовал себя 24-летний боксер и среди профи: выиграл досрочно. Возможно, самый перспективный боксер Казахстана текущего периода сейчас на "больничном". От Жанибека ждут "золота" на Олимпиаде-2020, но сможет ли реализовать себя сполна - это большой вопрос.
Кандидаты на место:
Абильхан Аманкул;
Турсынбай Кулахмет;
Ерик Альжанов;
Бек Нурмаганбет.
Адильбек Ниязымбетов (до 81 килограмма)
Не каждый боксер в Казахстане может похвастаться медалями сразу с двух Олимпиад, а у Адильбека подряд два финала. И пускай он брал только "серебро", такой багаж нынешнего капитана сборной Казахстана заслуживает уважения. В мае Ниязымбетову 28 лет. Есть определенные шансы, что именно он, а не более молодые конкуренты, поедет на Игры-2020. Во всяком случае, он еще в обойме.
Конкуренты за место:
Жанибек Алимханулы;
Нурдаулет Жарманов;
Бекзад Нурдаулетов;
Шаймурат Кусаинов.
Василий Левит (до 91 килограмма)
Один из самых заметных участников боксерского турнира Олимпиады-2016 не стал расставаться с любительским рингом. "Серебро" в Бразилии для него стало ступенью к известности, и он только сейчас полноценно возвращается на ринг. В год Игр-2020 боксеру исполнится 32 года.
Конкуренты за место:
Антон Пинчук;
Арбек Абдуганиев;
Серик Мусадилов.
Иван Дычко (свыше 91 килограмма)
Супертяжелый вес в олимпийском боксе существенно помолодел, и Дычко в свои 26 уже "ветеран". Титулованный казахстанец (две медали Олимпиады, трехкратный призер чемпионатов мира и три медали главных азиатских состязаний) решил не ждать Игр в Японии и перешел в профессионалы. Правда, дата его дебюта, как и Елеусинова, пока неизвестна. Возможно, вернется в национальную команду.
Кандидаты на место:
Камшыбек Кункабаев;
Нурлан Сапарбай;
Олжас Букаев.
Напомним, на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро казахстанские боксеры-мужчины выиграли четыре медали. "Золото" добыл Данияр Елеусинов (до 69 килограммов). "Серебро" на счету Адильбека Ниязымбетова (до 81 килограмма) и Василия Левита (до 91 килограмма), а Иван Дычко (свыше 91 килограмма) стал бронзовым призером турнира.