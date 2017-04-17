Боксеры "на отдыхе". С кем рассталась сборная Казахстана и кого приобрела после ОИ-2016

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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Леганес Эспаньол 0:1
Валенсия Севилья 0:0
Гранада Сельта 0:3
Алавес Вильярреал 2:1
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Шахтер Тобол 1:1
Кайсар Иртыш 1:1
Окжетпес Астана 0:3
Тараз Акжайык 0:0
Кайрат Ордабасы 3:0
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Бохум Гройтер Фюрт 1:0
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
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Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 3:1
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 1:3
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Динамо Блш Торпедо УК 2:1
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Металлург Мг СКА 3:5
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
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Реактор (мол) Красная Армия (мол) 1:6
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Номад Темиртау 3:2
Номад Темиртау 1:4
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Амстел Голд Рейс" 2017
Групповая гонка. Финал 261 км. 14:30
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
Групповая гонка. Этап 2. Инсбрук - Innervillgraten (181.3 km) 15:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Наньнин (Китай) - 2017"
Дияс Ли 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Дияс Хань 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/2"
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Габуева, Пучкова Айнитдинова, Сосновичи 2:1
Табатруонг, Гинар Давыдов, Хасанов 2:1
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Барселона Ювентус 00:45
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кыран Атырау 14:00
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Кызыл-Жар СК Ордабасы 16:00
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Кайрат Тараз 19:30
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Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 15:00
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
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Италия Казахстан 23:30
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Мартин Недовесов 09:00
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Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Италия Казахстан 23:30
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 16:00
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Темиртау Номад 19:00
Темиртау Номад 19:00
Номад Темиртау 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 16:30
Южная Корея Польша 20:00
Австрия Казахстан 23:30
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Венгрия Австрия 23:30
Казахстан Польша 16:30
Венгрия Южная Корея 20:00
Украина Австрия 23:30
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Кельн Хоффенхайм 00:30
Бавария Майнц 19:30
Шальке-04 РБ Лейпциг 21:30
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Вильярреал Леганес 20:15
Эспаньол Атлетико М 00:45
Сельта Бетис 20:15
Реал М Барселона 00:45
Эйбар Атлетик 00:45
Спортинг Х Эспаньол 23:30
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Аталанта Болонья 22:00
Фиорентина Интер 00:45
Сассуоло Наполи 16:00
Милан Эмполи 19:00
Ювентус Дженоа 00:45
Пескара Рома 00:45
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Акжайык Кайсар
Ордабасы Тобол
Иртыш Кайрат 14:00
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Шахтер-Булат Каспий
Кайрат А Экибастуз
Махтаарал Кыран
Байконур Жетысу
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Лестер Сити Атлетико М 00:45
Реал М Бавария 00:45
ФК Монако Боруссия Д 00:45
Барселона Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 01:05
Шальке-04 Аякс 01:05
Генк Сельта 01:05
Манчестер Юнайтед Андерлехт 01:05
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Нымме Калью Тулевик 22:00
Тулевик Вапрус Пярну 22:00
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Айнтрахт Бр Бохум 17:30
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Бухоро Машъял 17:00
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Тобол (мол) Рузаевка 14:00
Шахтер (мол) Иртыш (мол) 15:00
СДЮШОР №7 Актобе (мол) 15:00
Астана (мол) Кайрат М (мол) 15:00
Тараз (мол) Алтай УК 15:00
Жетысу (мол) Кайсар (мол) 16:00
Акжайык (мол) Ордабасы (мол) 18:00
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кыран Атырау 14:00
Махтаарал Окжетпес 15:00
Кызыл-Жар СК Ордабасы 16:00
Жетысу Астана 16:00
Тобол Шахтер 17:30
Акжайык Актобе 18:00
Иртыш Кайсар 19:00
Кайрат Тараз 19:30
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Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
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Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 15:00
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км.
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Мартин Недовесов 09:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 21:00
Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов МакГурк
Журавский Муча
Шарибаев Рамзи
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 15:10
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Каспий 16:45
Астана Тобол 19:00
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Лучший гол седьмого тура КПЛ?

Боксеры "на отдыхе". С кем рассталась сборная Казахстана и кого приобрела после ОИ-2016

В Бразилии боксеры-мужчины выиграли четыре медали.

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6 Комментариев
После летних Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро сборная Казахстана по боксу пережила серьезные кадровые изменения. На ближайший чемпионат Азии в Узбекистан из того состава отправятся лишь единицы. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов решил существенно перетрясти состав, чтобы усилить конкуренцию за место в составе, а также привлечь в команду несколько молодых боксеров. "На отдых" отправлены некоторые вчерашние бессменные фавориты.

Биржан Жакипов (до 49 килограммов)

В июле спортсмену исполнится 33 года. За годы своего участия в сборной страны он успел стать чемпионом мира и бронзовым призером мирового турнира. Также в его коллекции два "серебра" Азиатских игр. Жакыпов доминировал и на внутренней арене. Возможно, в национальной команде не самым приветливым образом расстались с боксером, который много лет отдал команде. К сожалению, Биржан не смог реализовать себя на Олимпийских играх.

Кандидаты на место (по официальному списку КФБ):
Темиртас Жусупов;
Ержан Жомарт;
Шалкар Айхынбай.

Олжас Саттыбаев (до 52 килограммов)

28-летний боксер еще не ветеран, и сам бы не против вернуться в основной состав команды, но... Нынешний капитан клуба "Астана Арланс" ведет за собой двукратных чемпионов турнира к высоким позициям в очередной Всемирной серии бокса, но кандидатом в национальную команду является с небольшой вероятностью. Выбор исполнителей у тренерского штаба есть в этой весовой категории.

Кандидаты на место:
Азамат Исакулов;
Ануар Музапаров;
Азат Махметов.

Кайрат Ералиев (до 56 килограммов)

28 лет. В команде.

Конкуренты за место:
Нурбол Калжанов;
Ильяс Сулейменов;
Жанболат Кыдырбаев.

Берик Абдрахманов (до 60 килограммов)

30-летний боксер в 2013 году стал бронзовым призером ЧМ. В том же выиграл чемпионат Азии. Правда, об Олимпиаде-2016 у него останутся не самые лучшие воспоминания... Как и Саттыбаев, боксер хотел бы остаться в национальной команде, чтобы доказать свою состоятельность, но в 2020 ему будет уже 34. Тренерский штаб рассматривает в эту категорию других боксеров.

Кандидаты на место:
Закир Сафиуллин;
Адилет Курметов;
Серик Темиржанов.

Абылайхан Жусупов (до 64 килограммов)

Молодой боксер выиграл все турниры до перехода на взрослый ринг, но медали Олимпиады-2016 ему оказались пока не по зубам. Решил попробовать себя в категории с лимитом на пять килограммов больше, и первым его крупным турниром станет майский чемпионат Азии.

Кандидаты на место:
Бекдаулет Ибрагимов;
Куан Куатов;
Дилмурат Мижитов;
Аян Калибеков.

Данияр Елеусинов (до 69 килограммов)

Олимпийский чемпион и победитель чемпионата мира покинул любительский ринг, но среди профи еще не дебютировал. Сложно сказать, вернется ли он в команду перед Олимпиадой, но за его место готовится развернуться самая жесткая борьба в команде. Шутка ли, самый "золотой вес" Казахстана на Олимпиаде, и никто еще не занял его в команде основательно.

Кандидаты на место:
Аблайхан Жусупов;
Илья Очкин;
Садриддин Ахмедов.

Жанибек Алимханулы (до 75 килограммов)

Чемпион мира также, как и Жусупов, решил "потяжелеть" после Игр, и сменил весовую категорию. Попробовал себя 24-летний боксер и среди профи: выиграл досрочно. Возможно, самый перспективный боксер Казахстана текущего периода сейчас на "больничном". От Жанибека ждут "золота" на Олимпиаде-2020, но сможет ли реализовать себя сполна - это большой вопрос.

Кандидаты на место:
Абильхан Аманкул;
Турсынбай Кулахмет;
Ерик Альжанов;
Бек Нурмаганбет.

Адильбек Ниязымбетов (до 81 килограмма)

Не каждый боксер в Казахстане может похвастаться медалями сразу с двух Олимпиад, а у Адильбека подряд два финала. И пускай он брал только "серебро", такой багаж нынешнего капитана сборной Казахстана заслуживает уважения. В мае Ниязымбетову 28 лет. Есть определенные шансы, что именно он, а не более молодые конкуренты, поедет на Игры-2020. Во всяком случае, он еще в обойме.

Конкуренты за место:
Жанибек Алимханулы;
Нурдаулет Жарманов;
Бекзад Нурдаулетов;
Шаймурат  Кусаинов.

Василий Левит (до 91 килограмма)

Один из самых заметных участников боксерского турнира Олимпиады-2016 не стал расставаться с любительским рингом. "Серебро" в Бразилии для него стало ступенью к известности, и он только сейчас полноценно возвращается на ринг. В год Игр-2020 боксеру исполнится 32 года.

Конкуренты за место:
Антон Пинчук;
Арбек Абдуганиев;
Серик Мусадилов.

Иван Дычко (свыше 91 килограмма)

Супертяжелый вес в олимпийском боксе существенно помолодел, и Дычко в свои 26 уже "ветеран". Титулованный казахстанец (две медали Олимпиады, трехкратный призер чемпионатов мира и три медали главных азиатских состязаний) решил не ждать Игр в Японии и перешел в профессионалы. Правда, дата его дебюта, как и Елеусинова, пока неизвестна. Возможно, вернется в национальную команду.

Кандидаты на место:
Камшыбек Кункабаев;
Нурлан Сапарбай;
Олжас Букаев.

Напомним, на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро казахстанские боксеры-мужчины выиграли четыре медали. "Золото" добыл Данияр Елеусинов (до 69 килограммов). "Серебро" на счету Адильбека Ниязымбетова (до 81 килограмма) и Василия Левита (до 91 килограмма), а Иван Дычко (свыше 91 килограмма) стал бронзовым призером турнира.
  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
Данияр Мертаев Вчера 22:35
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1254
Вот думаю вот это наш dream team. Основа сборной_темиртас жусупов.азамат исакулов.ильяс сулейменов.закир сафиуллин.дилмурат мижитов.садриддин ахмедов.абильхан аманкул.жанибек алимхан улы.антон пинчук.камшыбек кункабаев.кто согласен с моим выбором.
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GOD OF WAR Вчера 22:35
Статус: Юниор
Рейтинг: 99
Садриддин восходящая звезда должен быть капитаном команды в Токио -Золото в 69 кг, Жусупов золото в 64 кг, Аманкул и Жанибек призеры, еще Ержан Жомарт считаю его казахским Ригондо
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Косемали Саттибаев Вчера 22:41
Статус: Любитель
Рейтинг: 15
Осындай езулерінен көбігі аққанша былшылдаған "балшылардан" қашан құтылар екенбіз? Командада кім қалады, кім кетеді, оны тек қана бір Алла біледі. Олжас Сәттібаевты ұлттық командадан кетеді дегелі бері, шынын айтсақ, ол ҚР үш дүркін чемпионы, Әскерилер арасындағы әлем чемпионы, ҚР Бокс федерациясы кубогының иегері, Бүкіл әлемдік бокс сериясының чемпионы, Азия чемпионы болды. Рио Олимпиадасының жүлдесін алуға да мүмкіндігі болды. Оны өздерің көрдіңдер. Бас бапкер де сұхбат берді, Риоға барған журналистер де жазды өкініп. Бақтияр Артаев та айтты. Олжастың осындай табыстарының бәріне қол жеткізген бас бапкер Мырзағали Айтжановқа үлкен рахмет! Ал басқалар (аттарын атап тұрып айтатын уақыт келеді әлі) Олжасты командадан қалай кетіреміз деумен жоғарғы жаққа жамандап, неше түрлі бәлелі мақала жазып әлек боп жүрді сол кезде. "Ауру" деп қара күйе де жаққан бапкерлер де болды. Олжас деген азамат Ер ғой, сонда да қабақ шытпады. "Сотқа берейік" дегендерді де сабырға шақырды. "Сүлейменовтен жеңіліп қалды" деп те талай шулады әлгілер. Олжастың бапкері оны ылғи Астана мен Қарағандыдағы жарыстарға қиянат жасйды деген күдіктен қорықпай қатыстырса, ал Сүлейменовтің "крышалары" оны Тараздағы бір жарысқа әкелмеді. Бірақ бұл жерде боксшы Ілияс Сүлейменовтің түк те кінәсі жоқ, кінә оған "ерекше" жағадай жасаған боп мықты боксшыны "любимчиктің" образына кіргізіп жіберген бапкерлері кінәлі болып отыр. Әйтпесе, ол жақсы жігіт. Мына "балшы" сол жақтағы интригандардың әрекеті дер едім. Менің айтарым, алдағыны Алла біледі, бір жерімен бал ашқан күнәһар пәтшағарлар. Өте талантты боксшы Олжас Сәттібаев, Құдай қаласа, әлі талай биіктерді бағындырады. Ауыздарыңа келгенді жазып, бір жерлеріңнен бір емес, қайта қайта бал аша беріңдер. Келесі Олимпиадаға дейін әлі үш рет ҚР чемпионаты болады. Оған басқа бара ма, адал, еңбекқор, мәрт жігіт Олжас бара ма, ол жағын бір Құдайға тапсырайық.
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Сырым Ажгалиев Вчера 23:29
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 556
Олжас оте жаксы боксшы, бирак Мырзагали биши кылып жиберген. Казыргы алемдик лидерлер озбектерге карсы
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Сырым Ажгалиев Вчера 23:31
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 556
Озбектерге карсы турып тобелесетин тек алга журетин Сулейменов ынгайлы
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muhtar amanov Сегодня 01:02
Статус: МСМК
Рейтинг: 726
А где Шымбергенов ?
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