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Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 16:00
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Темиртау Номад 19:00
Темиртау Номад 19:00
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Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
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Обсуждаемые

Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

За медалями - в Узбекистан. Кто представит Казахстан на чемпионате Азии по боксу

Турнир пройдет с 29 апреля по 7 мая.

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22 Комментария
Фото ©Reuters
Фото ©Reuters

Около двух недель осталось до старта чемпионата Азии по боксу в Ташкенте. Казахстанская сборная поедет в Узбекистан сильнейшим составом. О возможных вариантах тренерского штаба национальной команды в материале корреспондента Vesti.kz.

Континентальный турнир немного потерял актуальность, ведь проходит после Олимпийских игр и некоторые звезды взяли паузу. Этот аспект дает шанс молодым, но голодным до побед боксерам "выстрелить". Кого же повезет в Ташкент Мырзагали Айтжанов?

До 49 килограммов - Темиртас Жусупов или Ержан Жомарт

Одна из самых проблемных весовых категорий в Казахстане. После ухода опытного Биржана Жакыпова позиция лидера освободилась, но новый фаворит пока так и не назван. Негласно принято, что это вес молодежный.

Главными конкурентами являются относительно молодые боксеры - 23-летний Жомарт и 29-летний Жусупов. Оба прошли школу полупрофесионального бокса в клубе "Астана Арланс" и будут интересной конкуренцией олимпийскому чемпиону Хасанбою Дусматову.

До 52 килограммов - Азамат Исакулов

Актауский боксер выглядит главным кандидатом на поездку в Ташкент. Мог претендовать на выезд Азат Махметов, но он, скорее всего, не успеет залечить рассечение, которое получил на "Кубке Короля". Исакулов, хоть сам и не всегда блистал (вылетел на предварительной стадии турнира в Болгарии), но вряд кто сможет его обойти в окончательном списке. Немного уверенности он себе добавил победой на "малом чемпионате мира" в Германии.

До 56 килограммов - Кайрат Ералиев и Ильяс Сулейменов

Оба фаворита свободны и параллельно не задействованы, оба - претенденты на медаль, оба - в расцвете сил. Кого бы не выбрал тренерский штаб - от обоих можно требовать только "золото". Возможно, поедет проверенный Ералиев, все же в последние годы лидер в этом весе. Вариант замены - Нурбол Калжанов (в Болгарии проиграл первый бой).

До 60 килограммов - Адилет Курметов и Закир Сафиуллин

Есть небольшой шанс, что вице-чемпион Азии-2015 Закир Сафиуллин поедет "менять медаль". Он задействован во Всемирной серии бокса (WBS), поэтому так резко перебрасывать его из Китая вряд ли будут. Поэтому от Казахстана в этой категории выступит Курметов.

До 64 килограммов - ?

Весовая категория, где нет фаворита. Станет им Куан Куатов или Бекдаулет Ибрагимов? Не ясно. Возможно, ответ даст финишный этап подготовки к чемпионату Азии.

До 69 килограммов - Абылайхан Жусупов или Садриддин Ахмедов

Конечно, с большой вероятность можно прогнозировать поездку Жусупова, ведь он более искушенный. Его дуэль с хорошо знакомым казахстанским болельщикам Шахрамом Гиясовым - одно из главных ожиданий от турнира. Но не исключено, что тренерский штаб рискнет и даст шанс Ахмедову. Дерби молодых боксеров будет продолжаться не один год - оба видят себя в лидерах.

До 75 килограммов - Абильхан Аманкул

Этому парню прочат большое будущее. Специалисты отмечают его зрелищный стиль и ждут от него результатов. Чемпионат Азии - чем не арена для эксперимента? Молодой казахстанец только пришел во взрослый бокс, но уже задал себе высокую планку. Олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов назвал его в числе медалистов Игр-2020. Пора доказывать, что ты можешь побеждать.

До 81 килограмма - без Жанибека Алимханулы и Адильбека Ниязымбетова

Лидеров на чемпионате Азии не будет. "Спасать" категорию придется кому-то другому. Как вариант, переместить боксера из другой весовой категории. Есть несколько молодых боксеров - выбор за тренерами.

До 91 килограмма - Василий Левит и Антон Пинчук

Сильнейшие боксеры категории будут в боевой форме к турниру и каждый может поехать за медалью. Выбор, скорее всего, падет на серебряного призера Олимпиады - все-таки Айтжанов ждет от него "золота" и на чемпионате мира в Германии.

Свыше 91 килограмма - Камшыбек Кункабаев

На этого боксера возлагают большие надежды. Прежде он был за спиной Ивана Дычко, но пришло время брать позицию лидера на себя. Конечно, у него есть и конкуренты, что показал прошедший в Павлодаре чемпионат страны, но Кункабаев пока фаворит среди супертяжеловесов.

Напомним, чемпионат Азии по боксу пройдет в Ташкенте с 29 апреля по 7 мая. Турнир станет квалификационным и даст возможность сильнейшим боксерам поехать на первенство мира в Германию.

  Комментариев: 22
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Комментарии

 
 
Darhan A. 14 апреля 19:00
Статус: Профи
Рейтинг: 362
Ждем возвращения на ринг Василия Левита
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Нурлан Оразбаев 14 апреля 19:06
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 233
Опять узбекистан все порвет,у нас одно золото Левит возьмет
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Dulat Omar 14 апреля 19:26
Статус: Дублёр
Рейтинг: 103
Нурлан Оразбаев,Вы правы на сто!!! Кроме Левита в других весах шансов нет.
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Серик Жузбаев 14 апреля 19:18
Статус: Юниор
Рейтинг: 50
Менің ойымша Курметов,Аманкул,Левит,Кункабаев алтын алулары керек.
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Murat Temir 14 апреля 19:26
Статус: Дублёр
Рейтинг: 118
Ералиев,Аманкул,Ахмедов,Левит и Конкабаев ЗОЛОТО.
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Steppenwolf !!! 14 апреля 20:28
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6746
Murat Temir,Ахмедов и Левит ---ЗОЛОТО ! Аманкул серебро !
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Ерлан Аханов 15 апреля 19:01
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
Murat Temir,Ералиев они тугили тусинде де алтын алмайды
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К700 ВСR BCa 14 апреля 19:58
Статус: Профи
Рейтинг: 316
В последний момент слабаков повезут. Нет ни чести ни достоинство. Когда закончится холуйство..
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Кенжебай 14 апреля 20:59
Статус: МСМК
Рейтинг: 781
Удачи всем сколько возьмут то и будет,главное УДАЧИ всем нашим боксёрам!Алга
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Кайсар Казыгулулы 14 апреля 21:57
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 268
Өзбектер мықты. Өз елінде айды аспанға шығарады осы жолы.
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Viprin Viprin 14 апреля 22:15
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1579
Если судьи не намудрят, то у нас будет четыре золота и первое командное...
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Ерлан Аханов 14 апреля 22:33
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
49кг.Жусупов, 52кг
Исакулов, 56кг. Сулейменов,60кг. Курметов, 64кг. Жусупов Аблайхан, 69кг. Ахмедов, 75кг. Аманкул, 81кг. Шынбергенов Асланбек или Бек Нурмагамбет, 91кг. Левит, 91кг Кокабаев.
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Марат Тортаев 15 апреля 09:53
Статус: Зритель
Рейтинг: 6
Ерлан Аханов, салмақ дәрежесін шатастырып алдынау
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Ерлан Аханов 15 апреля 11:56
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
Марат Тортаев,жок Шымбергеновпен Нурмагамбетти 81кг ауыстыру керек ал Жусуповти 64кг
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Sagyndyk Netaliyev 14 апреля 23:23
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 211
Бангкокта өткен алдынғы чемпионатта қазақтар 5 алтын алған. Өзбектер одан кем түспейді. 49, 69, 75, 81 - осы салмақтарда өлсе де бермейді. Тағы бір-екі салмақ қоссаң, 5-6 алтын болып қалады. Бізден Левит қана фаворит, қалғандары тек нокаутпен алады. 64те адам табылмай жатса, Садреддинді жіберу керек.
Ответить 0
 
Косемали Саттибаев 14 апреля 23:25
Статус: Любитель
Рейтинг: 15
Вести,кз! Ұят қой, "любительский бокс" туралы комменттерің "ойланып"
тұрып алды. Ашылмады. Бір пікір жазайын, бір сұрақ қояйын дегем. Ол
мынау: Сендер осы боксшыларды бөлгенді қашан қоясыңдар? Мысалы, 56 кг
салмақта ойнайтын боксшылардан Азияға баратындардың біреуі Ералиев
немесе Сүлейменов депсіңдер. Дұрыс қой, бірақ Ілияс Сүлейменов өткенде
Өзбек елінде қарсыласынан ұтылды. Әрине, таза жеңілген жоқ. Бірақ,
төрешілер "ұтылды" деді. Мен, дегенмен, "Сүлейменов ұтты" деп отырдым.
Сіздер де, сондықтан, Сүлейменовте Ералиев сияқты Азияға баратын
мүмкіндік бар деп жазыпсыздар. Бұған да келісемін. Мені жирендіретіні
сіздердің боксшыларды бөліп, жарып, өздеріңе ұнайтындарды ғана осындайда
көрсетіп қалуға тырысатындарың. Әйтпсесе, неге 52 кг салмақта Олжас
Сәттібаевтың да баруы мүмкін деп атап көрсетпейсіңдер? Олжас та Ілияс
Сүлейменов сияқты "Астана арландарында" жүр. Әлі жеңілген жоқ. АИБА мен
WSB рейтингінде алдыңғы қатарда тұр. Неге О. Сәттібаевтың да Азияға
баруға мүмкінді бар демейсіңдер? Олжас сендерге не жамандық жасады? Азат
Махмедовті жазасыңдар да, Олжас Сәттібаевті жазбайсыңдар? Сендер осы
боксты қай көздеріңмен қарайсыңдар? Олжастың техникасы, жылдамдығы,
таймингі, физикасы қайда, Азаттыкі ққайда? Олжастың жеткеніне ешқайсысы
әлі жеткен жоқ қой? Бұл сөзді "Любительский бокс" дегенге жазайын деп ем
ашпады, сосын осыған жазып отырмын. Мен мұны бокстан хабары бар адам
ретінде айтып отырмын. Пікір бөлісемін десеңдер, мен дайынмын. Тек әділ
болайық!
Ответить 2
 
Steppenwolf !!! 14 апреля 23:52
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6746
Косемали Саттибаев, ...латиШа , салЫп айт !
Ответить 0
 
Косемали Саттибаев 15 апреля 07:57
Статус: Любитель
Рейтинг: 15
Тайланд. Бангкок. 2015 жыл. Олжас Сәттібаев - Азия чемпионы! Қарсыласы Шахобиддин Зоиров күміс медальға ие болды.
Ответить 0
 
Бесконечность Марс 15 апреля 09:59
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 501
Косемали Саттибаев,Олжас өзі құрама командамен қоштасты емес пе ? Жасым 30-ға жетті жастарға орын берейін деп, өзім Астана Арланста өнер көрсетем деп айтқан секілді .Бірақ менімше Олжасқа кәсіпқой боксқа ауысқаны дұрыс болар еді.
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Timur Sultanov 15 апреля 18:06
Статус: Профи
Рейтинг: 321
56 кг, 69 кг если Ахметов поедет, до 91 кг и свыше 91 кг будет золото у нас по моему прогнозу.
Ответить 0
 
Косемали Саттибаев 15 апреля 19:23
Статус: Любитель
Рейтинг: 15
Аты-жөні белгісіз бесконечность мырза! Мен жасырынбай жазып отырмын, сен де өзіңді жасырма, шын атыңды, фамилияңды айт. Бұл - бірінші, екінші - Олжас Сәттібаев ешқашан "Жасым отызға жетті, жастарға орын берейін" деп айтқан жоқ. "Олимпиададан кейін демаламын, 2016 жылғы ҚР чемпионатына қатыспаймын" деді. Үшінші, "Астана арландарының" басшылығы Олжастың тәжірибесін бағалап, командаға алды және команда капитаны етіп тағайындады. Олжас содан бері екі кездесу өткізіп, екеуінде де жеңіске жетті. Төртінші, Олжас Сәттібаев биылғы мамыр айында 29 жасқа толады. Спортта отыз жасында топ жарған саңлақтар Қазақ елінде де, әлемде де өте көп. Оның бәрін санап жатудың қажеті жоқ. Сен "жастар" деп отырғандардың бәрі Олжастан айласын асыра алмайды. Бапкерлер де оны біледі. Олжасқа Сүлейменов те, Махметов те талай бәсекелес болды. Бірақ Олжас олардан бұрын Азия чемпионы болды. Азамат Исақұлов та Олжасқа қарсы айла таппай қалады. Мұның бәрін мен біреуден естіген жоқпын, ринг шетінде өз көзіммен көрдім. Менің айтайын дегенім, шын мықтыны анықтауда бас бапкерлердің сыртынан неше түрлі әрекеттер орын алады. Шын мықтыны анықтайтын жарыстарды бәсекелес өңірлер өз облыс орталықтарында өткізіп, төрешілермен "жұмыс" істеп, алдын ала дайындалған "сценарийлер" бойынша жеңісті қалаған боксшыларына алып береді. Олжас Астана мен Қарағанды рингтерінде мұндай құқайдың талайын көрді. Бірақ, жігері жасыған жоқ. Құдай қаласа, ол әлі де қазақ боксының мәртебесі үшін күш сынасады. Бәрін бір Алла біледі, әрине.
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Косемали Саттибаев 15 апреля 19:32
Статус: Любитель
Рейтинг: 15
Олжастың салмағындағы бапкерлердің бойында бір фобия бар. Сондықтан, олар Олжастың рингпен қоштасқанын Құдайдан тілеп қана қоймай, неше түрлі қауесеттер таратады. Егер олардың білімдері мен біліктері биік болса, онда Олжастың ұлттық командада "костяк" ретінде жүргенін қалар еді. Жастар жағы Олжастан көп нәрсе үйренер еді, ал кезі келгенде оның орнын басар еді. Ал олардың бапкерлері мен жасырын жақтастары болса Олжастан құтылғанша асығады. Өзге елдер Олжас сияқты боксшыға қолдары жетпей жүр.
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