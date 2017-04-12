За медалями - в Узбекистан. Кто представит Казахстан на чемпионате Азии по боксу

Турнир пройдет с 29 апреля по 7 мая.

Около двух недель осталось до старта чемпионата Азии по боксу в Ташкенте. Казахстанская сборная поедет в Узбекистан сильнейшим составом. О возможных вариантах тренерского штаба национальной команды в материале корреспондента Vesti.kz.



Континентальный турнир немного потерял актуальность, ведь проходит после Олимпийских игр и некоторые звезды взяли паузу. Этот аспект дает шанс молодым, но голодным до побед боксерам "выстрелить". Кого же повезет в Ташкент Мырзагали Айтжанов?



До 49 килограммов - Темиртас Жусупов или Ержан Жомарт



Одна из самых проблемных весовых категорий в Казахстане. После ухода опытного Биржана Жакыпова позиция лидера освободилась, но новый фаворит пока так и не назван. Негласно принято, что это вес молодежный.



Главными конкурентами являются относительно молодые боксеры - 23-летний Жомарт и 29-летний Жусупов. Оба прошли школу полупрофесионального бокса в клубе "Астана Арланс" и будут интересной конкуренцией олимпийскому чемпиону Хасанбою Дусматову.



До 52 килограммов - Азамат Исакулов



Актауский боксер выглядит главным кандидатом на поездку в Ташкент. Мог претендовать на выезд Азат Махметов, но он, скорее всего, не успеет залечить рассечение, которое получил на "Кубке Короля". Исакулов, хоть сам и не всегда блистал (вылетел на предварительной стадии турнира в Болгарии), но вряд кто сможет его обойти в окончательном списке. Немного уверенности он себе добавил победой на "малом чемпионате мира" в Германии.



До 56 килограммов - Кайрат Ералиев и Ильяс Сулейменов



Оба фаворита свободны и параллельно не задействованы, оба - претенденты на медаль, оба - в расцвете сил. Кого бы не выбрал тренерский штаб - от обоих можно требовать только "золото". Возможно, поедет проверенный Ералиев, все же в последние годы лидер в этом весе. Вариант замены - Нурбол Калжанов (в Болгарии проиграл первый бой).



До 60 килограммов - Адилет Курметов и Закир Сафиуллин



Есть небольшой шанс, что вице-чемпион Азии-2015 Закир Сафиуллин поедет "менять медаль". Он задействован во Всемирной серии бокса (WBS), поэтому так резко перебрасывать его из Китая вряд ли будут. Поэтому от Казахстана в этой категории выступит Курметов.



До 64 килограммов - ?



Весовая категория, где нет фаворита. Станет им Куан Куатов или Бекдаулет Ибрагимов? Не ясно. Возможно, ответ даст финишный этап подготовки к чемпионату Азии.



До 69 килограммов - Абылайхан Жусупов или Садриддин Ахмедов



Конечно, с большой вероятность можно прогнозировать поездку Жусупова, ведь он более искушенный. Его дуэль с хорошо знакомым казахстанским болельщикам Шахрамом Гиясовым - одно из главных ожиданий от турнира. Но не исключено, что тренерский штаб рискнет и даст шанс Ахмедову. Дерби молодых боксеров будет продолжаться не один год - оба видят себя в лидерах.



До 75 килограммов - Абильхан Аманкул



Этому парню прочат большое будущее. Специалисты отмечают его зрелищный стиль и ждут от него результатов. Чемпионат Азии - чем не арена для эксперимента? Молодой казахстанец только пришел во взрослый бокс, но уже задал себе высокую планку. Олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов назвал его в числе медалистов Игр-2020. Пора доказывать, что ты можешь побеждать.



До 81 килограмма - без Жанибека Алимханулы и Адильбека Ниязымбетова



Лидеров на чемпионате Азии не будет. "Спасать" категорию придется кому-то другому. Как вариант, переместить боксера из другой весовой категории. Есть несколько молодых боксеров - выбор за тренерами.



До 91 килограмма - Василий Левит и Антон Пинчук



Сильнейшие боксеры категории будут в боевой форме к турниру и каждый может поехать за медалью. Выбор, скорее всего, падет на серебряного призера Олимпиады - все-таки Айтжанов ждет от него "золота" и на чемпионате мира в Германии.



Свыше 91 килограмма - Камшыбек Кункабаев



На этого боксера возлагают большие надежды. Прежде он был за спиной Ивана Дычко, но пришло время брать позицию лидера на себя. Конечно, у него есть и конкуренты, что показал прошедший в Павлодаре чемпионат страны, но Кункабаев пока фаворит среди супертяжеловесов.



Напомним, чемпионат Азии по боксу пройдет в Ташкенте с 29 апреля по 7 мая. Турнир станет квалификационным и даст возможность сильнейшим боксерам поехать на первенство мира в Германию.