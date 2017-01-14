Участники Олимпиады-2016 Жакыпов и Абдрахманов объявили о завершении карьеры

Боксеры не смогли завоевать медали в Рио-де-Жанейро.
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Бывшие боксеры сборной Казахстана Биржан Жакыпов и Берик Абдрахманов завершили выступления на любительском уровне. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил главный тренер национальной команды Мырзагали Айтжанов.
32-летний Жакыпов, выступавший в весовой категории до 49 килограммов, трижды участвовал в Олимпийских играх (2008, 2012 и 2016) и каждый раз проигрывал в четвертьфинале. Среди его достижений - титул чемпиона мира-2013, бронза мирового первенства-2005, две серебряные награды чемпионата Азии (2010, 2014) и несколько титулов чемпиона Казахстана. Ожидается, что в ближайшее время Жакыпов станет заместителем директора спортивной школы в родном Шымкенте.
30-летний Абдрахманов, выступавший в весовой категории до 60 килограммов, на Олимпиаде-2016 проиграл в первом же поединке американскому боксеру Карлосу Балдерамасу. Самым успешным для боксера из Актау был 2013 год, когда он стал чемпионом Азии и выиграл "бронзу" чемпионата мира в Алматы.
Ранее сборную Казахстана покинул капитан и олимпийский чемпион Данияр Елеусинов, который перешел в профессиональный бокс. В профи уйдет в ближайшее время и двукратный бронзовый призер Олимпиад Иван Дычко.