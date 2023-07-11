Только звезды и чемпионы. Что нужно знать о турнире легенд на Уимблдоне с участием Шведовой

Двукратная победительница турниров "Большого шлема" в женском парном разряде, бывшая 25-я ракетка мира в одиночке, а ныне капитан сборной Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг Ярослава Шведова вновь выступит на Уимблдоне. Известную теннисистку ждут на турнире легенд. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

В прошлом году чемпионка Уимблдона-2010 из Казахстана впервые приняла участие в таком соревновании. Она сыграла в паре со своей лучшей партнершей за карьеру американкой Ваней Кинг (экс-№50). Их дуэт становился лучшим не только в Лондоне 13 лет назад, но и на US Open-2010.

Турнир проводится следующим образом. Восемь пар поделены на две группы. В обеих группах все тандемы играют друг с другом, и на основе результатов в финал выходят лучшие дуэты из квартетов. В прошлом году Шведова и Кинг заняли второе место в группе, поэтому в финал не вышли.

Спустя год лишь три пары сохранились в таком же составе. Это сами Шведова и Кинг, а также победители и финалисты прошлогоднего турнира - Ким Клийстерс (экс-№1)/Мартина Хингис (экс-№1) и Даниэла Гантухова (экс-№5)/Лора Робсон (экс-№27).

В одной группе с Ярославой и Ваней оказались пары Гантухова/Робсон, Кара Блэк (экс-№31)/Каролин Возняцки (экс-№1), а также На Ли (экс-№2)/Агнешка Радваньска (экс-№2). Сегодня, 11 июля, Шведова и Кинг сыграют против Ли и Радваньской.

Также будут представлены пары Йоханна Конта (экс-№4)/Саня Мирза (экс-№27), Андреа Петкович (экс-№9)/Магдалена Рыбарикова (экс-№17), Франческа Скьявоне (экс-№4)/Роберта Винчи (экс-№7).

Отметим, что для Шведовой Уимблдон является одним из самых успешных турниров и в одиночном разряде. В 2016 году она добралась до четвертьфинала, в котором проиграла Винус Уильямс.

Выступления на Уимблдоне продолжают еще две представительницы Казахстана. Елена Рыбакина завтра сыграет в четвертьфинале одиночного разряда, а Анна Данилина сегодня поборется за выход в полуфинал смешанного разряда (микст).

Фото: Уимблдон©️

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