В WTA отреагировали на успех Елены Рыбакиной

Женская теннисная ассоциация (WTA) похвалила отметила достижение сильнейшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной, сообщают Vesti.kz.

Накануне она вышла в четвертьфинал грунтового турнира в Риме (Италия). Казахстанка впервые дошла на "тысячнике" на данном покрытии так далеко.

"Первый четвертьфинал WTA 1000 на грунте.

Елена Рыбакина обыгрывает Вондроусову и выходит в восьмерку, не проиграв ни сета", - написала WTA в твиттере, отметив ее победу.

✅ First clay-court WTA 1000 quarterfinal



Elena Rybakina sees off Vondrousova 6-3 6-3 & awaits the winner of Swiatek vs. Vekic.#IBI23 pic.twitter.com/Zdl6Ra36cw