В WTA отреагировали на успех Елены Рыбакиной

Женская теннисная ассоциация (WTA) похвалила отметила достижение сильнейшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной, сообщают Vesti.kz.

Накануне она вышла в четвертьфинал грунтового турнира в Риме (Италия). Казахстанка впервые дошла на "тысячнике" на данном покрытии так далеко.

"Первый четвертьфинал WTA 1000 на грунте.

Елена Рыбакина обыгрывает Вондроусову и выходит в восьмерку, не проиграв ни сета", - написала WTA в твиттере, отметив ее победу.

✅ First clay-court WTA 1000 quarterfinal



Elena Rybakina sees off Vondrousova 6-3 6-3 & awaits the winner of Swiatek vs. Vekic.#IBI23 pic.twitter.com/Zdl6Ra36cw — wta (@WTA) May 15, 2023

Напомним, в матче четвертого круга Рыбакина встречалась с Маркетой Вондроушовой из Чехии и одолела соперницу по итогам двух сетов - 6:3, 6:3. За выход в полуфинал казахстанка может встретиться с первой ракеткой мира Игой Швентек, которая сегодня, 16 мая, сыграет в 1/8 с хорваткой Донной Векич.

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