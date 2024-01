"Супер Елена". Рыбакина восхитила WTA

Официальный Twitter-аккаунт Женской теннисной ассоциации (WTA) опубликовал яркий эпизод из первого матча лучшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной на турнире в Аделаиде (Австралия), сообщают Vesti.kz.

Напомним, казахстанка получила получила первый номер посева и стартовала со второго круге. Там Рыбакина встречалась с 61-й ракеткой мира Кристиной Бучей из Испании.

SUPER Elena Rybakina 🦸‍♀️



Relentless power followed by an insane angle!#AdelaideTennis pic.twitter.com/uHYU0rDFyC