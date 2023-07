Тони Фергюсон отправил соперника в нокдаун, но потерпел шестое подряд поражение в UFC

Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Тони Фергюсон (25-9) потерпел шестое поражение кряду, сообщают Vesti.kz.

Это произошло на турнире UFC 291 в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США), где он встречался с соотечественником Бобби Грином (30-14-1). Уже в первом раунде Фергюсон отправил соперника в нокдаун, но Грин быстро поднялся и продолжил бой.

Развязка наступила в самой концовке заключительного, третьего раунда, когда Грин вышел на "треугольник" и задушил Фергюсона.

BOBBY GREEN SUBMITS TONY FERGUSON! @BobbyKGreen gets the finish with seconds left at #UFC291! pic.twitter.com/HuRLRFYIRH