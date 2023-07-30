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Тони Фергюсон отправил соперника в нокдаун, но потерпел шестое подряд поражение в UFC

Тони Фергюсон отправил соперника в нокдаун, но потерпел шестое подряд поражение в UFC
©talksport.com

Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Тони Фергюсон (25-9) потерпел шестое поражение кряду, сообщают Vesti.kz.

Это произошло на турнире UFC 291 в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США), где он встречался с соотечественником Бобби Грином (30-14-1). Уже в первом раунде Фергюсон отправил соперника в нокдаун, но Грин быстро поднялся и продолжил бой.

Развязка наступила в самой концовке заключительного, третьего раунда, когда Грин вышел на "треугольник" и задушил Фергюсона.

Последний раз Бобби Грин побеждал сабмишеном в феврале 2013-го, в своем дебютном бою UFC.

Напомним, что в главном событии турнира UFC 291 пройдет реванш других представителей США Дастина Порье (29-7) и Джастина Гэтжи (24-4), которые оспорят титул "Главного мерзавца UFC".

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