Международная федерация ММА отреагировала на досрочную победу Рахмонова в дебютном бою в UFC

Международная федерация ММА (IMMAF) поздравила казахстанца Шавката Рахмонова с успешным дебютом в UFС, сообщают Vesti.kz.

В минувшие выходные он выступил в карде турнира UFC 254 на Бойцовском острове в Абу-Даби, где в первом же раунде заставил сдаться бразильца Алекса Оливейру.

"Поздравляем бывшего чемпиона мира WMMAA и чемпиона Азии Шавката Рахмонова с его победным дебютом в UFC. Казахстанец победил Алекса Оливейру гильотиной в первом раунде на UFC 254", - написала организация в твиттере.

