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Хабиб Нурмагомедов установил рекорд UFC

Его бой с Гэтжи вошел в историю.

Хабиб Нурмагомедов установил рекорд UFC
Хабиб Нурмагомедов. Фото: cbssports.com©
Новости спорта Смешанные UFC
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Чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал первый бойцом в истории UFC, выигравшим три титульных боя подряд приемом, передает "Чемпионат".

В поединке против американца Джастина Гэтжи, который прошел в выходные, россиянин в третий раз защитил свой пояс. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора МакГрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье.

Напомним, Хабиб отправил в отключку Гэтжи на турнире UFC 254 в ОАЭ, использовав прием "треугольник". После схватки россиянин объявил, что завершает профессиональную карьеру.

 

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Метки:
Нурмагомедов Хабиб UFC

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