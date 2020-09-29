Бэкфисты, непобедимость и напряжение. Превью к дебюту Морозова в UFC против брата Хабиба

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Казахстанский боец Сергей Морозов проведет дебютный бой в UFC практически через месяц, в октябре. Его ждет сложный поединок против двоюродного брата Хабиба Нурмагомедов - Умара, который пока не потерпел ни одного поражения.
Превью к предстоящему событию - в материале Vesti.kz.
Их встреча намечена на 24 октября. Принимать же поединок, как и многие другие последние шоу от UFC, будет Бойцовский остров в ОАЭ. Примечательно, что сам по себе дебют в мировом промоушене уже является нечто ярким для любого бойца.
Дополнительные краски придает и само главное событие вечера - супербой между чемпионом Хабибом Нурмагомедовым и жестким ударником Джастином Гэтжи. Интересное противостояние, которое привлекло к себе большое внимание любителей смешанных единоборств и не только.
Так что и Морозов с Умаром свою порцию внимания получат. Тем более, оба находятся на слуху. Сергей успешно выступал в М-1, Нурмагомедов - в GFC. "Залетными" их вряд ли назовешь - их бой вряд ли подходит для дебюта.
Напротив, бойцы могли бы выступить друг против друга в третьем бою в рамках UFC. Здесь же придется сразу решать многие задачи, забывая о некотором бэкграунде, который их связывает. Например, совместный тренировочный лагерь. Плюс они общаются, знакомы лично.
Это станет дополнительной преградой, которую придется переступить непосредственно перед выходом в октагон. Кстати, Умар также проведет первый поединок в UFC. Оба достигли рубежа, когда необходимо показать свои возможности, раскрыть потенциал и обозначить границы, к которым стремятся.
Нельзя сказать, что поражение поставит знак тупика в карьере. Да, будет неприятно. Все-таки дебют куда лучше завершить победой, приобрести стимул, дополнительные эмоции. Но и неудача - лишь ступень. Ведь в контракте не один бой указан.
Умар - настоящий универсал. Прекрасно работает в стойке, славится отличными навыками борьбы. Причем Нурмагомедов умеет эффективно комбинировать, что добавляет его атакам непредсказуемости и остроты.
Это позволит ему использовать прессинг. Учитывая, что он превосходит Сергея по габаритам, доминирование в первом раунде вполне может быть. Стоит озвучить, что главным тренером в его тренировочном лагере является Хавьер Мендес. Под его руководством "пахали" Хабиб, Люк Рокхолд, Даниэль Кормье и другие.
Морозов явно будет разбивать атаки соперники своими прямыми, что у него неплохо, кстати, получается. Он умеет действовать вразрез, нейтрализовывать попытки атаки своими выпадами.
Креативность в действиях сказывается на вариативности атак, которые поддерживаются бэкфистами и оверхендами. Так что нас может ждать сюжет не для сна. Зрелищность и напряжение будут гарантированы.
Бойцы уже успели обменяться фразами в адрес друг друга.
"Моя подготовка проходит по плану. Все идет своим чередом. Сейчас пока находимся под нагрузкой: "грузимся", готовимся. В общем, пашем по полной.
Как я оцениваю Умара Нурмагомедова? Как сильного соперника. Буду с полной отдачей готовиться на бой против него, буду пахать и пахать.
Точно не могу сказать, что именно сыграет свою роль в предстоящем поединке - тактика, характер, наш дух или просто большее желание победить.
Главное, что есть все условия. Полноценно тренируемся. В общем, грех жаловаться. Все нормально", - озвучил Морозов.
Умар изначально был довольно резок в высказываниях.
"Я уверен в себе! Я уверен, что я перееду Сергея Морозова во всех смыслах! Я уверен в этом! Я перееду его в борьбе, в греплинге, в стойке я ему не проиграю. И я собираюсь выйти в октагон и показать это! Нравится кому-то или нет, но я собираюсь это сделать!".
Тем не менее, боец очень тепло относится к Морозову, подчеркивая знакомство и сожаление а тему того, что не могут сами себе выбирать соперников.
Бойцы проходят усиленный тренировочный лагерь и на остается только дождаться этого огненного события.
Напомним, бойцы сойдутся в октагоне на турнире UFC 254, который пройдет 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне