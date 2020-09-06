Один из лучших тяжеловесов мира победил техническим нокаутом в главном бою турнира UFC

Оверим является единственным в истории бойцом, которому удалось удерживать три титула в ММА и кикбоксинге одновременно. В его послужном списке имеются победы над такими знаменитыми бойцами, как Витор Белфорт, Игорь Вовчанчин, Петер Артс, Бадр Хари, Фабрицио Вердум, Фрэнк Мир, Рой Нельсон, Джуниор Дос Сантос, Андрей Орловский, Брок Леснар и другими. Входит в десятку лучших тяжеловесов мира по версии Sherdog.
The Reem!!! Experiencia, poder, efectividad... el veterano finaliza en el 5o #UFCVegas9 pic.twitter.com/vHv3SSdoN6— ufcespanol (@UFCEspanol) September 6, 2020
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