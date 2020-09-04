Тренер Хабиба сделал заявление о реванше с Конором

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG! Лучший гол 7-го тура КПЛ?
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
UFC
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Тренер Хабиба сделал заявление о реванше с Конором

Их первый бой состоялся в октябре 2018 года.

Тренер Хабиба сделал заявление о реванше с Конором
Фото: UFC©
Новости спорта Смешанные UFC
0
Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, предположил, что реванш его подопечного с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором МакГрегором все-таки состоится, несмотря на нежелание россиянина проводить его и на то, что ирландец недавно в третий раз объявил о завершении карьеры.

"Почему бы не устроить бой, если Конор хочет драться, а Хабиб чемпион? Я бы не позволил им не сражаться. В этом их работа, так? Чтобы заработать как можно больше денег.

Разумеется, все, как и раньше, хотят этого боя. Иначе зачем бы за него платить? Вот почему я считаю, что UFC устроит реванш", - цитирует Мендеса "Чемпионат" со ссылкой на Daily Express.

МакГрегор и Нурмагомедов встречались в октябре 2018 года. Тот бой завершился досрочной победой россиянина, который впервые защитил титул UFC. После поединка случилась драка между командами.

7 июня ирландец в очередной раз объявил о завершении карьеры. Россиянин ближайший бой проведет против американца Джастина Гэтжи 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

 

Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
MMA UFC Бои по смешанным правилам Нурмагомедов Хабиб МакГрегор Конор

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
13:43
Единоборства

Тренер Хабиба сделал заявление о реванше с Конором
Вчера
13:44
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов опубликовал трогательное видео про своего отца
1 сентября
07:49
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов показал подготовку к бою с Джастином Гэтжи
31 августа
20:16
Единоборства

UFC официально объявил о дебютном бое казахстанца Морозова с двоюродным братом Хабиба
30 августа
11:22
Единоборства

Американка сдалась в первом же бою после поражения от Марии Агаповой в UFC
30 августа
10:33
Единоборства

Ракич разгромил Смита в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе
30 августа
09:48
Единоборства

Один из самых ожидаемых реваншей в UFC сорван за несколько часов до начала из-за коронавируса
30 августа
09:25
Единоборства

Экс-чемпион UFC проиграл четвертый бой подряд
29 августа
16:55
Единоборства

UFC подписал бойца и уволил его через сутки
29 августа
11:27
Единоборства

Один из лучших бойцов ММА в мире вспомнил самый унизительный момент в карьере
29 августа
09:37
Единоборства

"Спасибо моему народу!". Жалгас Жумагулов сделал заявление в день своего рождения
26 августа
18:48
Единоборства

"Пропустила два удара и "сдохла". Эксперт разобрал сенсационное поражение Агаповой и оценил ее перспективы в UFC
26 августа
14:59
Единоборства

Президент UFC назвал бой года
25 августа
12:21
Единоборства

Журналист из Зала славы разочаровался в Агаповой после сенсационного поражения в UFC
24 августа
16:30
Единоборства

Казахстанский боец поделился ожиданиями от поединка с братом Хабиба Нурмагомедова на UFC
24 августа
12:59
Единоборства

ESPN разобрал бой и назвал причины сенсационного поражения Агаповой в UFC
24 августа
00:57
Единоборства

Сенсационная победа над Агаповой принесла аутсайдеру 83 тысячи долларов. Это третий результат среди всех бойцов
23 августа
11:32
Единоборства

Сотворившая один из самых больших апсетов в истории UFC боец прокомментировала победу над Агаповой
23 августа
10:47
Единоборства

Фанат поставил 25 тысяч долларов на победу Агаповой. Планировал выиграть 1775, но проиграл
23 августа
10:21
Единоборства

Видео полного боя. Как Мария Агапова сенсационно впервые проиграла в UFC
23 августа
10:17
Единоборства

Круче только Холм в бою с Роузи. Агапова позволила сопернице сделать один из самых больших апсетов в истории UFC
23 августа
08:02
Единоборства

Марию Агапову увезли в больницу на носилках после первого поражения в UFC
23 августа
07:25
Единоборства

Видео боя, или как Мария Агапова впервые проиграла в UFC
23 августа
01:01
Единоборства

Прямая трансляция второго боя в UFC казахстанки Марии Агаповой
22 августа
09:00
Единоборства

Прямая трансляция второго боя в UFC казахстанки Марии Агаповой
22 августа
01:21
Единоборства

UFC повысил статус второго боя казахстанки Марии Агаповой
22 августа
00:00
Единоборства

Казахстанка Мария Агапова успешно прошла взвешивание перед вторым боем в UFC
21 августа
16:21
Единоборства

"Семь лет я слышала: "Падла, скотина, Кончита Вюрст". Агапова - о травле от тренера, UFC, США и жизни в России
21 августа
08:13
Единоборства

У временного чемпиона UFC Джастина Гэтжи украли велосипед
20 августа
13:03
Единоборства

Лучший боец UFC анонсировал переход в тяжелый дивизион
16 июля
16:56
Единоборства

Лучшие моменты турнира UFC Fight Night
14 июля
15:23
Единоборства

Официальное промо от UFC к трилогии Стипе Миочич - Даниэль Кормье
12 июля
15:30
Единоборства

Фото с дебютного боя казахстанца Жалгаса Жумагулова в UFC
14 июня
20:35
Единоборства

Фото с дебютного боя казахстанки Марии Агаповой в UFC
2 июня
16:55
Единоборства

Интервью казахстанского менеджера UFC Саята Абдрахманова
31 мая
16:46
Единоборства

Лучшие моменты боев турнира UFC on ESPN 9
29 мая
20:34
Единоборства

Видео всех досрочных побед Тайрона Вудли в UFС
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика