Жалгас Жумагулов высказался о главном бое турнира на Бойцовском острове UFC

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов, дебютировавший в UFC, прокомментировал главный бой турнира Fight Island 3, который прошел на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, в этом поединке экс-чемпион в среднем весе Роберт Уиттакер единогласным решением судей победил Даррена Тилла и стал претендентом на титул.

"Вот это бой! Это все об уважении", - Жумагулов в твиттере.

What a fight @darrentill2 @robwhittakermma It’s all about respect ???? — Zhalgas Zhumagulov (@ZhakoZhumagulov) July 26, 2020

Напомним, что на этом турнире должен был дебютировать в UFC казахстанец Шавкат Рахмонов, но он снялся из-за травмы, а заменивший его боец потерпел поражение. В другом бою победу одержал россиянин Мовсар Евлоев, которого представляет общий с Жумагуловым и Рахмоновым менеджер - казахстанец Саят Абдрахманов.