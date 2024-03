Президент "Реала" зашел в раздевалку Бразилии и позвал восходящую звезду в свой клуб

Сборные Испании и Бразилии сыграли вничью 3:3 в товарищеском матче, прошедшем в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", где домашние игры проводит "Реал", передают Vesti.kz.

После встречи президент "сливочных" Флорентино Перес зашел в раздевалку бразильской сборной и обратился к Эндрику: "Мы все ждем тебя здесь".

Эндрик в этом матче забил один из мячей, а летом присоединится к "Реалу", когда ему исполнится 18 лет. В декабре 2022-го он подписал контракт с испанским клубом до 2027 года, в него включена опция продления до 2030-го. За его переход "Реал" заплатит "Палмейрасу" 45 миллионов евро.

Кроме того Перес получил футболку от Родриго, выступающего за его клуб с 2019 года.

⚪️🇧🇷 “We are all waiting for you here”, Real Madrid president Florentino Pérez tells Endrick after the game.



…and then he gets Rodrygo’s shirt. 👕 pic.twitter.com/RaM7W8GYxz