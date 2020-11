Месси надел футболку "Ньюэллс Олд Бойз" и посвятил гол в ворота "Осасуны" Марадоне

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси посвятил свой гол в ворота "Осасуны" Диего Марадоне, надев под форму каталонского клуба футболку "Ньюэллс Олд Бойз" с десятым номером на спине, под которым экс-футболист сборной Аргентины играл за эту команду, сообщает официальный твиттер "сине-гранатовых".

Встреча 11-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Осасуной" прошла в воскресенье на "Камп Ноу" и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Месси отличился на 73-й минуте матча, после чего совершил свою акцию памяти. Дизайн футболки соответствует дизайну формы, в которой за "Ньюэллс Олд Бойз" играл Марадона. Причем за снятие футболки Месси заработал желтую карточку.

Lionel Messi with an awesome Maradona tribute after scoring an incredible goal...pic.twitter.com/mTo7b9u1KY