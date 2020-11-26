Генсек КФФ отреагировал на смерть Марадоны

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Азамат Айтхожин высказался по поводу скоропостижной кончины Диего Марадоны.
"Казахстанская и мировая футбольная общественность скорбит по поводу ухода из жизни Диего Марадоны.
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Скончался футболист планетарного масштаба и человек с золотым сердцем.
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Филигранная техника и нестандартные решения.
Эпатаж публики и неподчинение догмам.
Рука божья и ноги дьявола.
Бунтарь и защитник бедняков.
Жил как герой и ушел как боец.
Таким он нам запомнился и останется в истории.
Диего Армандо Марадона...
Светлая память и царствие небесное.
Казахстанская федерация футбола глубоко скорбит по поводу ухода из жизни звезды мирового футбола и соболезнует семье покойного в связи с тяжелой утратой", - написал он на своей странице в Instagram.
О смерти Марадоны стало
известно 25 ноября. Информацию подтвердил его адвокат, а первыми о случившемся сообщили журналисты аргентинского Clarin. В ноябре Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг и позже выписан. Смерть наступила в результате сердечного приступа.
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