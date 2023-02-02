Самая сексуальная боксерша Казахстана похвасталась роскошным авто

Ангелина Лукас, которую считают одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана, стала обладательницей роскошного автомобиля, сообщает корреспондент Vesti.kz. Боксерша призналась, что ее мечта сбылась.

"Я много лет мечтала о машине… Раньше это была всего лишь мечта, так как все средства и деньги я тратила на подготовку и исключительно на спорт.

Вы знаете, что я всю свою жизнь с ранних лет посвятила боксу. Отдавая всю себя…В сю до капельки. И сейчас пришло время, когда бокс отвечает мне тем же.

Помните, спорт дает огромные возможности!

Много людей ставили преграды и делали все, чтобы я ушла из спорта. Такие испытания было не то что трудно пройти, их было даже трудно пережить. Но я всегда слушала свое сердце и пронесла мечту сквозь невероятные испытания.

И это только начало. Я и дальше буду радовать Вас победами и делиться своими успехами! И помните, внешность ничего не значит, важно то, что у тебя в душе! Силу воли и духа не купишь ни за какие деньги", - написала Лукас в Instagram, показав свое новое авто.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы

Напомним, последний бой Лукас провела в декабре 2022 года, завоевав пояс UBO World. Тогда она боксировала с травмой ноги, а сейчас восстанавливается, планируя подготовку к следующему поединку.