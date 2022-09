Головкин прибыл на арену T-Mobile для трилогии с "Канело"

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) прибыл на арену T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где ему предстоит провести третий бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок станет главным событием вечера бокса. Бой запланирован в промежутке между 08:00 - 09:00 по времени Астаны.

Прямая трансляция боя

В предстоящем бою "Канело" будет впервые отстаивать звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Для Головкина же это будет дебют в новом весе.

The challenger is here 👀 @GGGBoxing #CaneloGGG3 pic.twitter.com/0nmEiAhsg5