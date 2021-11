Фанат Головкина уронил экс-соперника Елеусинова, но не смог его удосрочить

Ирландский проспект среднего веса (до 72,6 килограмма) Аарон Маккенна (13-0, 7 КО), который является фанатом казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), побил Габора Горбича (26-22-2, 16 КО) из Венгрии, сообщает vRINGe.com.

Маккенна отправил оппонента на канвас в стартовом раунде поединка в Ковентри (Великобритания), но удосрочить так и не сумел. В результате победа судейским решением по итогам шести раундов.

🤫 An incredibly dominate performance from @Aaronmckenna99 leaving it 2/2 for the McKenna brothers tonight!! 🤜🤛#BoxingOn5 pic.twitter.com/DtDUBNHZio