На DAZN сделали заявление об особой роли Головкина для Казахстана

Экс-чемпион мира в среднем весе, ныне глава Национального олимпийского комитета (НОК) Геннадий Головкин побывал на всемирном квалификационном боксерском турнире в Бусто-Арсицио (Италия), сообщают Vesti.kz.

Комментатор боевых видов спорта на итальянской версии DAZN Джакомо Брунелли представил в соцсети X (бывший Twitter) совместную с прославленным казахстанцем фото, который в качестве главы НОК РК посетил турнир в Италии.

Il leggendario GENNADY GOLOVKIN con me a Busto Arsizio. Era qui per seguire dal vivo il Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica! ⚡️



(Ora GGG ha un ruolo istituzionale per quanto riguarda lo sport in Kazakistan) pic.twitter.com/Ksbztic3xR