На DAZN сделали заявление об особой роли Головкина для Казахстана

Экс-чемпион мира в среднем весе, ныне глава Национального олимпийского комитета (НОК) Геннадий Головкин побывал на всемирном квалификационном боксерском турнире в Бусто-Арсицио (Италия), сообщают Vesti.kz.

Комментатор боевых видов спорта на итальянской версии DAZN Джакомо Брунелли представил в соцсети X (бывший Twitter) совместную с прославленным казахстанцем фото, который в качестве главы НОК РК посетил турнир в Италии.

"Легендарный Геннадий Головкин со мной в Бусто-Арсицио. Он приехал сюда, чтобы вживую следить за ходом всемирного олимпийского квалификационного турнира! Теперь GGG играет важную роль в развитии спорта в Казахстане", - написал Джакомо.

Il leggendario GENNADY GOLOVKIN con me a Busto Arsizio. Era qui per seguire dal vivo il Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica! ⚡️



(Ora GGG ha un ruolo istituzionale per quanto riguarda lo sport in Kazakistan) pic.twitter.com/Ksbztic3xR — Giacomo Brunelli (@jackbrunelli1) March 12, 2024

Напомним, по итогам турнира в Италии Казахстан завоевал пять лицензий на Олимпийские игры-2024 в Париже. Их обладателями стали Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Оралбай (80 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).