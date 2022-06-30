DAZN показал легендарный нокаут Головкина

Стриминговый сервис DAZN опубликовал в своих социальных сетях видео легендарного нокаута в исполнении казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Речь идет об эпизоде из боя с британцем Мэттью Маклином, который состоялся в 2013 году. Тогда Головкин нокаутировал оппонента ударом по корпусу в третьем раунде. После боя Маклин признался, что тот удар от GGG сломал ему два ребра.

One of his most iconic finishes 😬



Watch the full fight between @GGGBoxing and Matthew Macklin on our YouTube channel now 👉 https://t.co/GZn5ro1UoG pic.twitter.com/pcJehPDzI1 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 29, 2022

Свой следующий бой Головкин проведет 17 сентября против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО). Трилогия пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где состоялись их два предыдущих боя.