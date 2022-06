DAZN показал легендарный нокаут Головкина

Стриминговый сервис DAZN опубликовал в своих социальных сетях видео легендарного нокаута в исполнении казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Речь идет об эпизоде из боя с британцем Мэттью Маклином, который состоялся в 2013 году. Тогда Головкин нокаутировал оппонента ударом по корпусу в третьем раунде. После боя Маклин признался, что тот удар от GGG сломал ему два ребра.

One of his most iconic finishes 😬



Watch the full fight between @GGGBoxing and Matthew Macklin on our YouTube channel now 👉 https://t.co/GZn5ro1UoG pic.twitter.com/pcJehPDzI1