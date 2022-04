Алимханулы объявил сроки боя с Чарло и завоевания титула абсолютного чемпиона в весе Головкина

Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы сделал очередное громкое заявление, сообщают Vesti.kz.

В своем аккаунте в твиттере он написал, что уже в следующем году станет абсолютным чемпионом мира в среднем весе, а осенью проведет поединок с чемпионом дивизиона по версии WBC Джермаллом Чарло.

"Скоро я стану чемпионом мира по версии WBO. Осенью хочу подраться с Чарло. В следующем году у меня будут все четыре титула. Это не сон. Это цель. Меня не интересуют малоизвестные оппоненты. Надеюсь, Top Rank даст мне большие бои", - написал казахстанец.

Soon I will become the wbo world champion. In the fall, I want a fight with Charlo. Next year I will have all 4 titles. It's not a dream. This is the goal.

I'm not interested in non-famous opponents. Hopefully top rank can give me big fights.@trboxing @KlimasBoxing @CarlMoretti