Алимханулы обозначил главную цель после завоевания второго титула

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) в очередной раз заявил, что его главной целью является объединение всех титулов, сообщают Vesti.kz.

Напомним, что в конце октября Алимханулы нокаутировал немца Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и отобрал у него титул IBF.

Что касается двух оставшихся чемпионских поясов в дивизионе, то титулом WBA владеет кубинец Эрисланди Лара, а WBC принадлежит американцу Джермаллу Чарло.

Everyone knows what I need! 4 belts 👑 pic.twitter.com/qeKBUsVNtX