Призеры Олимпиады, чемпионата мира и Азии. Кто еще из сборной Казахстана по боксу мог бы выступить в профи

Три представителя сборной Казахстана по боксу провели дебютные поединки на профессиональном ринге во время пандемии COVID-19. Каждый из них добился убедительной победы, проявив свои лучшие стороны и решив вынужденные задачи "эпохи простоя".



Vesti.kz называют еще несколько имен, которые могли бы вызвать интерес в другом амплуа.



Для списка "претендентов" был взят основной состав сборной Казахстана, выступивший на олимпийской квалификации в Иордании. Напомним, на важном турнире наши боксеры смогли завоевать полный набор олимпийских лицензий.Успеха в Аммане добились(до 52 килограммов),(до 57 килограммов),(до 63 килограммов),(до 69 килограммов),(до 75 килограммов),(до 81 килограмма),(до 91 килограмма) и(свыше 91 килограмма).Сосватать в профи можно всех боксеров. Каждый из них способен выступить на высоком уровне. Но это если говорить о конкретном уходе из любителей. Мы же обсуждаем возможность разовой акции, которая помогла бы многое понять и определить.Например, сам боксер мог бы наглядно увидеть всю кухню профи-бокса, обратить внимание на внутреннее состояние и собственный отклик на нахождение в этой среде; определить для себя, хочет ли он всего этого в дальнейшем...Своими дебютами отметились Нурдаулетов, Жусупов и Кункабаев. Представители сборной, несмотря на пандемию и перерыв в выступлениях, показали активность, отработав на хорошем уровне.И следующими, кто бы мог повторить их путь ради Олимпиады, кто был бы интересен, являются Левит, Сафиуллин и Аманкул.На серебряного призера ОИ-2016 в лице Левита давно уже обратили внимание и ждут его появления на профи-ринге. Об этом говорил менеджер"Я бы поработал с Левитом. Честно скажу. Я это всегда говорю, в любом интервью. Он был на сборах в Майами. Я видел, как он спарринговал! У него очень большие шансы. Мне очень понравился Левит, конечно. У него может получиться, просто нужно весовую категорию сменить".Также по этому поводу высказался и известный эксперт в области бокса"Способных пошуметь на профи-ринге... Из советских это Валерий Попенченко, Виктор Агеев, Вячеслав Лемешев.Если брать бойцов после распада СССР, то на ум приходят только двое: Роман Романчук и Василий Левит", - резюмировал Стангрит.Также были высказывания и об Аманкуле. Экс-главный тренер сборнойподробно говорил о стиле Абильхана."Этот стиль - ударный, чувствительный и мыслящий. Стиль боксера, понимающего, куда и когда надо бить, подходит Абильхану Аманкулу и Беку Нурмагамбету. Это боксеры, которые могут и ударить, а могут и побоксировать".На различных турнирах серебряный призер ЧМ получал лестные отзывы в свой адрес. Ему по-прежнему прочат будущее в профи. К тому же дополнительный интерес к его персоне добавляет то, что он панчер. В профи такое приветствуется.А вот Сафиуллин берет не только умением создавать в ринге давление, но и спортивным сумасшествием. Он вполне может раскрыться, быть свободным в мире профи-бокса, адаптировать свой стиль под большие цели.Душный боксер, способный разбивать защиту. Правда, главное призеру ЧА самому не стоит забывать обороняться. Закир любит работать на скорость. Вернее, он может создать "душную" атмосферу для своего соперника. Отлично проходят серии, так что кандидат на дебют в профи подходящий.Пока это так, резервный список. Ведь впереди чемпионат страны, где важно доказать превосходство в своей весовой категории - будет производиться обновление состава. Республиканский турнир в Шымкенте пройдет с 23 по 29 ноября. Наряду с мужчинами биться за медали будут и женщины.По условиям организаторов, все члены команд перед началом соревнований обязаны будут представить результаты теста на вирус COVID-19. Спортсменам и тренерам также настоятельно рекомендовано ограничить передвижение по городу маршрутом "гостиница - дворец спорта".Фото: Данияр Майлыбаев©