Левит может пошуметь в профи - Стангрит

Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит
назвал список боксеров-любителей, которые могли бы стать успешными в профи. В него вошел казахстанец Василий Левит
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Отвечая на вопрос в нашей специальной конференции
, Стангрит озвучил имена бойцов из СССР, а также с постсоветского пространства, способных "пошуметь" на профи-ринге.
"Из советских это: Валерий Попенченко, Виктор Агеев, Вячеслав Лемешев.
Если брать бойцов после распада СССР, то на ум приходят только двое: Роман Романчук и Василий Левит", - резюмировал Стангрит.
Напомним, в данное время Левит готовится к Олимпиаде в Токио. Он завоевал
лицензию на участие в Играх на отборочном турнире в Аммане.
В 2016 году Левит дошел до финала Олимпиады-2016 в Рио. В том скандальном поединке казахстанец уступил россиянину Евгению Тищенко, став обладателем серебряной награды.
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