Чемпионат Казахстана по боксу. Кто попадет в состав сборной по его итогам и где готовятся фавориты

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Профи-бокс Любительский бокс Astana Arlans
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Чемпионат Казахстана по боксу. Кто попадет в состав сборной по его итогам и где готовятся фавориты

Главный тренер дал расклад перед турниром.

Чемпионат Казахстана по боксу. Кто попадет в состав сборной по его итогам и где готовятся фавориты
Фото: Данияр Майлыбаев©
Новости спорта Бокс Любительский бокс
0

На прошлой неделе было объявлено о проведении первого после пандемии турнира с участием казахстанских боксеров. Долгожданным стартом будет чемпионат страны в Шымкенте. В интервью корреспонденту Vesti.kz главный тренер сборной Галымбек Кенжебаев озвучил порядок отбора в основной состав, подробности подготовки лидеров, а также прокомментировал возможность участия молодежи.

"Так сложилось, что всегда в состав сборной Казахстана по боксу привлекаются обладатели медалей чемпионата страны, то есть по результатам ЧРК. Всегда так было.


При этом здесь есть такой момент, что сама ротация нужна, так как есть боксеры, которые перешли в профи, есть те, кто предпочел завершить свою карьеру, а кто-то плохо стал выступать, показывать снижение результатов.

Так что те боксеры, которые займут призовые места на чемпионате Республики, автоматически становятся членами сборной.

Стоит подчеркнуть, что есть такой вариант, когда боксер выбыл из национального состава из-за слабых результатов и для него чемпионат страны является шансом, чтобы вновь заявить о себе, вернуть свои позиции.

Иными словами - это чистая конкуренция и настоящий отбор в сборную Казахстана. 

По правилам проведения чемпионата Республики Казахстан, боксеры, родившиеся не позже 2002 года (включительно и этот год), могут выступить на ЧРК. Поэтому мы допустим к соревнованиям молодых боксеров. Если они выступят удачно, попадут в сборную.

Перед предстоящим ЧРК все боксеры будут готовиться у себя в областях, так как турнир является территориальным. Так что все лидеры будут выступать и готовиться в составе команд своих областей. Я знаю, что уже стартовала подготовка, команды для этого даже объединяются, проводят совместные спарринги. Все идет плотным ходом.

Мы, конечно, надеемся увидеть хорошую подготовку спортсменов. Также хотим увидеть наших лидеров, которые уже много лет выступают в составе сборной Казахстана на высоком уровне. Хотелось бы, чтобы они подтвердили свое мастерство. 

Конечно, хотим просмотреть и молодых боксеров. Нужно проследить их прогресс, рост. Так что ринг нам все это покажет. Будем ждать. Главное, что, наконец, у нас будет соревновательная практика", - озвучил Кенжебаев.

Добавим, что ЧРК в Шымкенте пройдет с 23 по 29 ноября. Наряду с мужчинами биться за медали будут и женщины.

По условиям организаторов, все члены команд перед началом соревнований обязаны будут представить результаты теста на вирус COVID-19. Спортсменам и тренерам также настоятельно рекомендовано ограничить передвижение по городу маршрутом "гостиница - дворец спорта".

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Бокс Сборная Казахстана по боксу Кенжебаев Галымбек

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
16:15
Бокс

Чемпионат Казахстана по боксу. Кто попадет в состав сборной по его итогам и где готовятся фавориты
23 октября
17:33
Другие

"Я горжусь своим флагом!". Звезды казахстанского спорта выступили против Бората
22 октября
21:30
Бокс

Казахстанский любительский бокс включили в число лучших в мире
22 октября
14:55
Бокс

Объявлены даты и место проведения чемпионата Казахстана по боксу
20 октября
18:58
Бокс

Бои в профи ради Олимпиады. Лучшее решение тренерского штаба сборной РК по боксу
6 октября
20:26
Киберспорт

"Сыграл бы с Елеусиновым и Ниязымбетовым". Молодежный чемпион Азии по боксу - о любви к CS:GO и прибыльности киберспорта
2 октября
21:58
Бокс

"Прекрасно готовит бойцов для любительского ринга". Стангрит - об "олдскульности" казахстанской школы бокса
2 октября
12:13
Бокс

"Коррупция способна загубить даже самого талантливого бойца". Стангрит - об оттоке любителей в профи-бокс
30 сентября
19:00
Бокс

В Федерации любительского бокса Казахстана сократили зарплату и рабочие места
24 сентября
18:45
Бокс

Левит заслуживал стоять на самой вершине еще на Олимпиаде в 2016 году - Стангрит
14 сентября
14:42
Бокс

Главный тренер сборной Казахстана по боксу озвучил основную актуальную проблему
9 сентября
15:05
Бокс

Сборная Казахстана по боксу начала тренировочные сборы
14 августа
11:38
Бокс

Казахстанская "Кувалда" и топор: вдвойне опасное сочетание
13 августа
16:02
Бокс

Техника и огромное преимущество. Как Серик Сапиев не оставил никому шансов на Олимпиаде в Лондоне
11 августа
14:29
Бокс

Названы дата и место дебюта капитана сборной Казахстана по боксу в профи
9 августа
14:18
Бокс

Секрет идеальной формы? Левит в шутку рассказал о суперсиле своих кроссовок
5 августа
19:32
Бокс

"У этой звезды яркое будущее". Менеджерская компания Сондерса и Фьюри - о переходе Кункабаева в профи
5 августа
19:19
Бокс

Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев прокомментировал свой переход в профи
26 июля
21:28
Бокс

Чемпион Азии по боксу из Казахстана дебютировал в профи с победы нокаутом в первом раунде
24 июля
17:21
Другие

Скончалась мать призерки Олимпиады из Казахстана
22 июля
12:50
Бокс

"Я видел, как он спарринговал!". Менеджер Елеусинова и Дычко выразил готовность поработать с Левитом в профи
20 июля
16:13
Бокс

Скончался тренер олимпийского чемпиона и других известных казахстанских боксеров
17 июля
21:16
Бокс

"Это шоу и удовольствие". Менеджер Елеусинова - о противостоянии боксеров Казахстана и Узбекистана
17 июля
16:35
Происшествия

Три перспективных боксера из Казахстана погибли в аварии
13 июля
21:57
Бокс

Казахстанская федерация бокса сообщила о смерти известного тренера
12 июля
14:23
Происшествия

В Мангистау от коронавируса скончались заслуженные тренеры по боксу
8 июля
23:59
Бокс

Президент AIBA выразил соболезнования в связи со смертью казахстанского ринг-анонсера
8 июля
23:40
Другие

Скончалась мать боксера сборной Казахстана
6 июля
18:40
Бокс

Скончался известный казахстанский ринг-анонсер
29 июня
16:24
Бокс

Умер первый тренер двукратного призера Олимпиад по боксу из Казахстана
18 сентября 2019
03:42
Бокс

Видео полного боя Кункабаева с победой нокаутом на ЧМ-2019 по боксу
16 сентября 2019
21:30
Бокс

Видео нокаута на чемпионате мира-2019 по боксу
23 июля 2019
15:40
Бокс

Видео всех финалов Кубка Президента РК по боксу
23 апреля 2019
23:38
Бокс

Видео боя Асланбек Шымбергенов (Казахстан) - Бобо-Усмон Батуров (Узбекистан) на ЧА-2019
1 мая 2017
21:33
Бокс

Фото с боев Ералиева, Ибрагимова, Жомарта и Аманкула на чемпионате Азии
27 января 2017
09:45
Бокс

Как Ниязымбетова назначали капитаном сборной Казахстана по боксу
22 сентября 2016
23:51
Бокс

Василию Левиту в Костанае вручили золотую "олимпийскую" медаль
29 июля 2016
12:40
Бокс

Ролик в поддержку сборной Казахстана по боксу на Олимпиаде
6 мая 2016
12:12
Бокс

Назым Кызайбай снялась в промо-ролике чемпионата мира по боксу
10 февраля 2016
18:46
Бокс

Превью к женскому чемпионату мира по боксу в Астане
13 октября 2015
09:00
Бокс

Фото с боев 1/2 финала ЧМ по боксу с участием Елеусинова и Дычко
11 октября 2015
15:55
Бокс

Фото боев 1/4 финала ЧМ по боксу с участием казахстанцев
9 октября 2015
18:50
Бокс

Саттыбаев, Елеусинов, Ниязымбетов и Дычко вышли в 1/4 финала ЧМ по боксу
9 октября 2015
08:30
Бокс

Фото с выступлений Ералиева и Алимханулы в 1/8 финала ЧМ по боксу
27 августа 2014
22:51
Бокс

Серик Сапиев в Ice Bucket Challenge
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика