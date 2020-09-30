Алимханулы попал в список соперников для чемпиона мира с 22 нокаутами

Портал BadLeftHook.com
назвал вероятных соперников Джермалла Чарло
по следующему бою. Американец на днях защитил
титул WBC в среднем весе, перебоксировав украинца Сергея Деревянченко
.
Интересно, что среди кандидатов на бой с Джермаллом оказался казахстанский проспект Жанибек Алимханулы
.
"Как и с Джермеллом, для Джермалла нет очевидного и простого ответа по следующему сопернику. Но в случае с Джермаллом немного меньше хаоса. Если он захочет промежуточного боя, то он столкнется с такими именами, как Хайме Мунгия, Лиам Уильямс и Мацей Сулецки, которые будут занимать верхние строчки в рейтинге WBC. Также в списке будут такие парни, как Деннис Хоган и Брэндон Адамс, которых Чарло уже побеждал, а также Жанибек Алимханулы", - пишет издание.
Отметим, что брат-близнец Джермалла Чарло Джермелл также бился в минувшие выходные, нокаутировав
в восьмом раунде доминиканца Джейсона Росарио
.
Что касается Алимханулы, то он в последний раз выходил на ринг в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе
(24-3-1, 8 КО) и защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global.
При этом казахстанец должен был провести бой еще в марте в Квебеке (Канада) с ганцем Иссой Самиром (18-0, 15 КО), но он был отменен из-за пандемии коронавируса.
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