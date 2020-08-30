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Польский боксер одержал победу в первом бою после поражения от чемпиона мира в весе Головкина

Он не выходил на ринг больше года.

Польский боксер одержал победу в первом бою после поражения от чемпиона мира в весе Головкина
Мацей Сулецки. Фото: TVP Sport©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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В польском городе Сувалки состоялся вечер профессионального бокса, в главном бою которого местный средневес Мацей Сулецки (29-2, 11 KO) одержал победу Сашей Енгояном из Армении (44-8-1, 26 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок продлился все отведенные десять раундов. Сулецки контролировал ход боя и побели единогласным решением судей - 100-90, 100-90, 100-90.

Для поляка этот бой стал первым после поражения от Деметриуса Андраде, которое он потерпел в июне прошлого года. Сулецки претендовал на титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO, принадлежащий американцу, но все судьи отдали свои карточки в пользу обладателя титула.

 

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Метки:
Профессиональный бокс Андраде Деметриус

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