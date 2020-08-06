Назван "GGG супертяжелого веса" из Казахстана

Журналист сайта WorldBoxingNews
Фил Джей посвятил статью казахстанскому проспекту супертяжелого веса Ивану Дычко
(9-0, 9 КО), назвав того разрушительной машиной.
Последний раз Дычко выходил на ринг больше года назад - в июле 2019 года в Холливуде (штат Флорида, США) нокаутировал
во втором раунде местного боксера Нэйта Хэвена (9-3, 7 КО).
"Появился новый джаггернаут супертяжелого веса, мчащийся к бою за титул чемпиона мира и стремящийся положить конец годовому простою в своей карьере. Иван Дычко, который сражался со всеми достойными любителями в супертяжах, последний раз боксировал в июле 2019 года.
Но за девять коротких боев двукратный призер Олимийских игр сделал предупреждение всем топовым парням. 29-летний казахстанец уже получил звание "GGG супертяжелого веса". Он твердо выполняет свою миссию, и, безусловно, ему нельзя терять время. За эти девять поединков все его соперники были уничтожены - Дычко потребовалось чуть меньше 14 минут, чтобы довести свой послужной список до девяти досрочных побед подряд", - говорится в заметке.
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Также журналист порассуждал порассуждал о потенциальных соперниках Дычко.
"Супертяжелый дивизион - это совсем другое место. Проигрывать таким боксерам, как Джо Джойс, Тони Йока, Энтони Джошуа, Сергей Кузьмин и Чжан Чжилэй, не стыдно. Магомедрасул Меджидов остается единственным, кто сумел остановить Дычко, но кому не хотелось бы посмотреть их реванш в профессионалах? Это может быть даже будущий титульный бой в супертяжелом весе.
На данный момент Дычко сосредоточен на том, чтобы в ближайшие месяцы вернуться на ринг, как только для него откроются двери после пандемии. Мы с нетерпением ждем его возвращения", - добавил автор.
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