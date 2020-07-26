Экс-претендент на титул чемпиона мира одержал досрочную победу в андеркарте казахстанца

Экс-претендент на титул "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе россиянин Александр Устинов (36-4, 27 КО) досрочно победил грузина Торнике Пуричамиашвили (9-14, 6 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок прошел в андеркарте вечера бокса в белорусском Минске и был рассчитан на десять раундов, но завершился после второго - угол грузина отказался от продолжения.
Для 43-летнего Устинова эта победа стала 36-й (27 нокаутом) в карьере при четырех поражениях, а 29-летний Пуричамиашвили проиграл в 14-й раз - также в его активе девять побед (шесть нокаутом).
In their heavyweight contest in Minsk, the legend 43yr old Alexander Ustinov (36-4, 27 KO's) was given a TKO-2 victory when Tornike Puritchamiashvili (9-14) retired at the end of 2. Ustinov was given some cool belts ???? pic.twitter.com/MILfj63oaj— Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@Hock1717) July 26, 2020