Экс-претендент на титул чемпиона мира одержал досрочную победу в андеркарте казахстанца

Экс-претендент на титул "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе россиянин Александр Устинов (36-4, 27 КО) досрочно победил грузина Торнике Пуричамиашвили (9-14, 6 КО), передает корреспондент Vesti.kz.



Поединок прошел в андеркарте вечера бокса в белорусском Минске и был рассчитан на десять раундов, но завершился после второго - угол грузина отказался от продолжения.



In their heavyweight contest in Minsk, the legend 43yr old Alexander Ustinov (36-4, 27 KO's) was given a TKO-2 victory when Tornike Puritchamiashvili (9-14) retired at the end of 2. Ustinov was given some cool belts ???? pic.twitter.com/MILfj63oaj