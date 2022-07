18-летний профи-боксер умер после спарринга

Нигерийский боксер Миракл Амаезе внезапно скончался после спарринга. Об этом пишет The Sun.

В своей стране 18-летний юноша считался восходящей звездой в полутяжелом весе.

Амаезе потерял сознание после двух нокдаунов. Ему оказали первую помощь и срочно доставили в больницу в Лагосе, где он и скончался.

На профессиональном ринге боксер провел два боя и дважды победил нокаутом.

Боксер потерял рассудок во время боя. Жуткое видео

VIDEO: Last sparring footage of nigerian light-heavyweight boxer Late MIRACLE AMAEZE (on head gear with black shot) before he gave up the ghost.

. #boxing #nigeriaboxing #RIP #Ripmiracleamaeze