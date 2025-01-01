Александр Гопиенко
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
Команда
Сокол
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Хумо
Игры
6
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Хумо
Игры
54
Гол + Пас
1+11
Удаления, мин
10
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Арлан
Игры
6
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Арлан
Игры
53
Гол + Пас
13+11
Удаления, мин
16
Континентальный кубок 2024/25
Команда
Арлан
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Арлан
Игры
4
Гол + Пас
3+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Арлан
Игры
26
Гол + Пас
10+8
Удаления, мин
8