Хоккей

Александр Гопиенко

Россия  Россия
Возраст
25 лет
Действующий
Да
Дата рождения
17 мая 2000
Команды
Арлан
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
187
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
74
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20

Команда
Сокол

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Хумо

Игры
6

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Хумо

Игры
54

Гол + Пас
1+11

Удаления, мин
10

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Арлан

Игры
6

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Арлан

Игры
53

Гол + Пас
13+11

Удаления, мин
16

Континентальный кубок 2024/25

Команда
Арлан

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Арлан

Игры
4

Гол + Пас
3+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Арлан

Игры
26

Гол + Пас
10+8

Удаления, мин
8

Живи спортом!