Дмитрий Бреус
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20
Команда
Астана (мол)
Игры
14
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин
10
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21
Команда
Астана (мол)
Игры
32
Гол + Пас
8+2
Удаления, мин
10
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
42
Гол + Пас
2+11
Удаления, мин
26
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22
Команда
Барыс (юн)
Игры
7
Гол + Пас
1+7
Удаления, мин
4
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2021/22. Дивизион I Группа А
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2021/22. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
5
Гол + Пас
0+4
Удаления, мин
4
Турнир молодежных команд "Кубок Будущего 2022"
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
3
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
2
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2022/23. Дивизион I Группа А
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
5
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин
2
1XBET Qazaqstan Hockey Open 2023
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Молодежная Хоккейная Лига 2023/24
Команда
Чайка (мол)
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Турнир молодежных команд "Кубок Будущего 2023"
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
4
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2023/24
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
2
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2023/24
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2023/24. Дивизион I Группа А
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
5
Гол + Пас
0+3
Удаления, мин
6
Qazaqstan Hockey Open 2024
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат мира 2023/24
Команда
Казахстан
Игры
7
Гол + Пас
Удаления, мин
Отборочный турнир на Олимпийские игры 2026
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
2+1
Удаления, мин
4
Континентальная Хоккейная Лига 2024/25
Команда
Торпедо Н
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Чемпионат Азии 2024/25 по хоккею
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
3+1
Удаления, мин
4
Кубок Первого канала 2024
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Зимние Азиатские игры 2025
Команда
Казахстан
Игры
8
Гол + Пас
3+4
Удаления, мин
2
Qazaqstan Hockey Open 2025
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат мира 2024/25
Команда
Казахстан
Игры
5
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
4
Континентальная Хоккейная Лига 2025/26
Команда
Барыс
Игры
30
Гол + Пас
1+5
Удаления, мин
6