Хоккей

Дмитрий Бреус

Казахстан  Казахстан
Возраст
21 год
Действующий
Да
Дата рождения
22 февраля 2004
Команды
Барыс
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
184
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
82
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20

Команда
Астана (мол)

Игры
14

Гол + Пас
1+3

Удаления, мин
10

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21

Команда
Астана (мол)

Игры
32

Гол + Пас
8+2

Удаления, мин
10

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
42

Гол + Пас
2+11

Удаления, мин
26

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22

Команда
Барыс (юн)

Игры
7

Гол + Пас
1+7

Удаления, мин
4

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2021/22. Дивизион I Группа А

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2021/22. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
5

Гол + Пас
0+4

Удаления, мин
4

Турнир молодежных команд "Кубок Будущего 2022"

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
3

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
2

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2022/23. Дивизион I Группа А

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
5

Гол + Пас
1+3

Удаления, мин
2

1XBET Qazaqstan Hockey Open 2023

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Молодежная Хоккейная Лига 2023/24

Команда
Чайка (мол)

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Турнир молодежных команд "Кубок Будущего 2023"

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
4

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2023/24

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
2

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2023/24

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2023/24. Дивизион I Группа А

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
5

Гол + Пас
0+3

Удаления, мин
6

Qazaqstan Hockey Open 2024

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат мира 2023/24

Команда
Казахстан

Игры
7

Гол + Пас

Удаления, мин

Отборочный турнир на Олимпийские игры 2026

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
2+1

Удаления, мин
4

Континентальная Хоккейная Лига 2024/25

Команда
Торпедо Н

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Чемпионат Азии 2024/25 по хоккею

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
3+1

Удаления, мин
4

Кубок Первого канала 2024

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Зимние Азиатские игры 2025

Команда
Казахстан

Игры
8

Гол + Пас
3+4

Удаления, мин
2

Qazaqstan Hockey Open 2025

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат мира 2024/25

Команда
Казахстан

Игры
5

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
4

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26

Команда
Барыс

Игры
30

Гол + Пас
1+5

Удаления, мин
6

