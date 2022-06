Экс-чемпион UFC проиграл третий бой в лиге PFL

Бывший чемпион UFC в легком весе, американец Энтони Петтис (25-13) проиграл третий поединок в лиге PFL (Professional Fighters League), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Петтис досрочно уступил шотландцу Стивену Рэю (24-10) на турнире PFL 5 в Атланте (Джорджия, США).

STEVIE RAY GETS THE TAP!!!!



RAY IS GOING TO THE #PFLPLAYOFFS!!#2022PFL5 LIVE on ESPN & ESPN+

🌎 https://t.co/jPNvomkWj8 pic.twitter.com/AIwfNlWFtS