Предложение от "Барселоны"? Инсайдер слил информацию о переговорах Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси ведет переговоры только о новом контракте с ПСЖ. Об этом сообщил известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, передают Vesti.kz.

Напомним, что форвард выступает за парижский клуб с 2021 года. Соглашение рассчитано до конца сезона. Романо отметил, что, вопреки слухам, возвращение футболиста в "Барселону" не состоится.

"Отец Лео Месси Хорхе: "Не думаю, что Лео вернется в "Барселону" - условия не выполнены. Мы не разговаривали с президентом Лапортой - нет даже предложения из "Барселоны". У Лео контракт с ПСЖ, стороны встретились вчера", - написал инсайдер в твиттере.

Leo Messi’s father Jorge: “I don’t think Leo will return to Barcelona - conditions are not met”, tells Sport 🚨🔵🔴🇦🇷 #FCB “We didn’t speak with president Joan Laporta — there’s not even a proposal from Barcelona”. pic.twitter.com/0WUwSFiYM5

More from Jorge Messi after “I don’t think Leo will return to Barça” 🚨⤵️🇦🇷 #FCB



“Impossible? No idea, I don’t know if it’s gonna be impossible. We didn’t even speak with Laporta, stop. Leo’s under contract with PSG”.



➕ Meeting between Messi’s camp & PSG took place yesterday. pic.twitter.com/prV06MVcCa