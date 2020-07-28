Экс-игрок "Астаны" дважды подешевел с начала года

Бывший футболист "Астаны" Ласло Кляйнхайслер
, выступающий с прошлого сезона за хорватский "Осиек"
, снова потерял в трансферной стоимости. Причем во второй раз с начала года, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В апреле он подешевел с 1,7 до 1,4 миллиона евро. В июле Кляйнхайслер упал в цене еще на 100 тысяч евро.
Интересно, что когда 26-летний хавбек сборной Венгрии переходил в "Астану" летом 2017 года, то оценивался Transfermarkt в 750 тысяч евро. За время выступления в казахстанском клубе подорожал до 1,5 миллиона евро, проведя за него во всех турнирах 54 матча, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами.
Сначала Кляйнхайслер играл за "Астану" на правах аренды, которая, по данным Transfermarkt, стоила северянам 100 тысяч евро. Потом чемпион КПЛ выкупил его трансфер у бременского "Вердера" за 750 тысяч евро.
Зимой 2019-го полузащитник разорвал контракт с астанчанами и перебрался в "Осиек", заключив соглашение до 2022 года. В минувшем чемпионате провел 24 матча и забил три гола, тогда как его клуб финишировал на четвертом месте из десяти, набрав 62 очка.
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