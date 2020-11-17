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Бывший напарник Это’О покинет клуб КПЛ

Голов он не забил.

Бывший напарник Это’О покинет клуб КПЛ
Исламнур Абдулавов (Слева). Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Российский нападающий Исламнур Абдулавов по окончании текущего сезона уйдет из кокшетауского "Окжетпеса", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Форвард сыграл в этом сезоне десять матчей и отметился только одной голевой передачей.

В прошедшем сезоне Абдулавов стал одним из лидеров "Атырау", забив пять мячей в 13 матчах.

Ранее нападающий выступал за молодежный состав киевского "Динамо", основные команды "Анжи", "Уфы", "Томи" и "Ротора". В клубе из Дагестана Абдулавов выступал в линии атаки вместе с экс-игроком "Реала" и "Барселоны" Самуэлем Это’О. Также в "Анжи" он пересекался с чемпионом мира-2002 из Бразилии Роберто Карлосом, однако не играл с ним в официальных матчах.

После 18 туров "Окжетпес" располагается на последнем месте в КПЛ, имея в своем активе 11 очков. 

 

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Метки:
Окжетпес ФК КПЛ-2020 Футбольные трансферы Анжи

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