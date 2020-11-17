Бывший напарник Это’О покинет клуб КПЛ

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Российский нападающий Исламнур Абдулавов по окончании текущего сезона уйдет из кокшетауского "Окжетпеса", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Форвард сыграл в этом сезоне десять матчей и отметился только одной голевой передачей.
В прошедшем сезоне Абдулавов стал одним из лидеров "Атырау", забив пять мячей в 13 матчах.
Ранее нападающий выступал за молодежный состав киевского "Динамо", основные команды "Анжи", "Уфы", "Томи" и "Ротора". В клубе из Дагестана Абдулавов выступал в линии атаки вместе с экс-игроком "Реала" и "Барселоны" Самуэлем Это’О. Также в "Анжи" он пересекался с чемпионом мира-2002 из Бразилии Роберто Карлосом, однако не играл с ним в официальных матчах.
После 18 туров "Окжетпес" располагается на последнем месте в КПЛ, имея в своем активе 11 очков.
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