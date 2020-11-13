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Промахи "Астаны", "Кайсара" и "Тобола". Топ-5 провальных трансферов КПЛ-2020 среди легионеров

В списке оказался один из самых дорогих футболистов.

Промахи "Астаны", "Кайсара" и "Тобола". Топ-5 провальных трансферов КПЛ-2020 среди легионеров
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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В этом сезоне казахстанские клубы работали на трансферном рынке чуть меньше, чем прежде, но традиционно не обошлось без переходов, которые пока не оправдывают себя. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о самых неэффективных новичках КПЛ-2020. 

Пиерос Сотириу, "Астана"



Один из самых больших трансферов этого сезона, который потенциально  выглядел, как очень качественное приобретение не только для "Астаны", но и для всего чемпионата. Однако Сотириу оказался крайне зависим от командной игры, от системы, и это то, чего не было в "Астане" на протяжении всего сезона. Будучи единственным форвардом в схеме, Сотириу зачастую был в отрыве от всей игры "Астаны", фланги работали самостоятельно, а киприот всякий раз блуждал в одиночестве в поиске мяча. В итоге, выходит так, что Сотириу проводит один из худших сезонов в карьере, но при этом проблема его результативности оказалась не только в нем. 

Урош Радакович, "Астана"



Изначально было странно, что "Астана" отпустила основного защитника сборной Казахстана Сергея Малого, а потом вышла на рынок в поисках игрока на эту позицию. Подписали Радаковича в аренду, на бумаге рабочий вариант, но в действительности все вышло плохо. Серб не залатал дыру, а скорее ее образовал, особенно это проявилось в первом матче с "Кайратом", где игра Радаковича не выдерживала никакой критики. 

Карлос Фонсека, "Тобол"



На Фонсеку был спрос в КПЛ, исходя из его закрепившейся репутации лидера по выступлениям за "Иртыш". Но в "Тоболе" почему-то не обратили внимания, что игрок в последние годы лишь сбавлял и подходил к критическому возрасту для атакующего флангового игрока. Опасения были оправданы, в 11 матчах этого сезона за "Тобол" португалец не совершил ни одного результативного действия. 

Александр Колев, "Кайсар"



Абсурдность этого перехода заключается сразу в нескольких факторах. Колев будучи центрфорвардом и достаточно габаритным игроком почему-то зачастую играл в "Кайсаре" на правом фланге полузащиты. Естественно, голов это не принесло, хотя есть сомнения, что даже в привычной позиции в центре нападения болгарин смог бы преобразовать моменты в результативные действия. Трансфер Колева - пустая трата денег, да и к тому же фигура игрока бросает тень на тренера Стойчо Младенова, ведь он наверняка лоббировал этот трансфер. 

Марко Обрадович, "Окжетпес"



В целом, у "Окжетпеса" беда с нападающими, голы там больше приносят полузащитники. Чистые факты и цифры: центральный полузащитник Артем Дмитриев забил четыре мяча, форварды Обрадович, Молдакараев и Абдулавов вместе забили три мяча. Мы концентрируем внимание на Обрадовиче поскольку он именно легионер, а значит должен дать какое-то качество, но два гола в десяти матчах - это сомнительное достижение для нападающего. 

Фото: ПФЛК©

 

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Метки:
Астана ФК КПЛ-2020 Кайсар ФК Тобол ФК Окжетпес ФК Сотириу Пиерос Радакович Урош Футбольные трансферы

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