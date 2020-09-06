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Защитник с опытом игры в РПЛ и Лиге чемпионов рассказал, как у него возник вариант с "Кайратом"

Он подписал контракт на полтора года.

Защитник с опытом игры в РПЛ и Лиге чемпионов рассказал, как у него возник вариант с "Кайратом"
Денис Поляков. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Новобранец "Кайрата" Денис Поляков рассказал медиа-службе клуба о том, как возник вариант с алматинцами, своих впечатлениях о городе и поделился мыслями относительно предстоящего матча между сборными Казахстана и Беларуси в Лиге наций.

- Денис, добро пожаловать в "желто-черную" семью! Расскажи долго ли ты думал над предложением "Кайрата"?

- Спасибо большое! Мне позвонил спортивный директор "Кайрата", предложил присоединиться к клубу. Потом я поговорил с Алексеем Николаевичем и все сомнения отпали. Очень важно, когда тренер заинтересован в игроке. Мы за пару дней решили все нюансы по контракту. Стоял вопрос, как я прилечу в Казахстан, так как рейсов не было. Спустя неделю авиасообщения начали возобновляться и я прилетел в Алматы прямым рейсом из Минска.

- Ранее у нас в команде уже выступал другой белорусский защитник - Сергей Политевич. Советовался ли ты с ним перед переходом?

- Мы с ним общались, когда он играл в "Кайрате". Он много рассказывал про клуб, про город, про тренировочные условия. Когда поступило предложение с "Кайратом", не было смысла советоваться с Серегой, потому что у меня уже были положительные впечатления о команде.

- Ты уже провел ряд тренировок в составе нашего клуба и был в заявке в победном матче с "Ордабасы", поделись как прошли первые дни в команде и с кем уже успел познакомиться в клубе?

- Первые дни прошли очень продуктивно. После медосмотра я сразу приступил к тренировкам. Познакомился со всеми ребятами. Жил в комнате с Кириллом Колесниченко, который на днях присоединился к "Ротору". Пользуясь случаем желаю ему результативной игры в составе волгоградцев! У меня только положительные эмоции от знакомства с ребятами, тренерским штабом, персоналом, поварами, сотрудниками базы. Общаюсь со всеми. Все отлично!

- Как тебе наш город, где успел побывать, какие места посетил?

- Я еще не сильно изучил город, осваиваюсь, но он уже мне нравится. Все советуют посетить парки, сходить в горы. На следующей неделе должна приехать моя семья, как они приедут, мы обязательно посетим все эти места. Самое важное, что здесь люди очень добрые, отзывчивые, всегда готовы помочь. Мне это очень нравится и сам город произвел хорошие впечатления.

- В понедельник нескольким твоим новым одноклубникам предстоит игра против твоих соотечественников в рамках второго тура Лиги наций, что думаешь о ней?

- Думаю, что будет хорошая игра, c большим количеством моментов. Считаю, что у Казахстана из-за своего поля есть небольшое преимущество. Они выиграли предыдущую игру и у них более положительный эмоциональный фон. Что касается Беларуси, к сожалению, они провели первый матч не очень удачно, проиграв дома. Сейчас нужно реабилитироваться перед своими болельщиками. Две команды будут играть на победу. Повторюсь, будет очень хорошая игра!

Ранее 29-летний Поляков подписал контракт с "желто-черными" на полтора года.

Последним клубом Полякова был "Урал", в котором он за два сезона в российской премьер-лиге провел 28 матчей. До этого в карьере защитника были кипрский АПОЭЛ и белорусские БАТЭ и "Шахтер" из Солигорска.

За карьеру Поляков семь раз выигрывал чемпионат Беларуси, четырежды завоевывал с БАТЭ Кубок страны и становился чемпионом Кипра. С борисовским клубом он неоднократно участвовал в групповых раундах Лиги чемпионов.

За сборную Беларуси дебютировал в 2010 году. 

 

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Метки:
Футбол Кайрат ФК КПЛ-2020 Поляков Денис Лига наций

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