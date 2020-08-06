"Мой отец защищал цвета этого клуба". Экс-легионер "Иртыша" объяснил выбор "Шахтера""

Полузащитник сборной Туркменистана Руслан Мингазов
стал игроком "Шахтера
". Об этом объявила пресс-служба карагандинского клуба.
Срок контракта Мингазова не уточняется. По словам футболиста, "Шахтер" - особенная команда для него, так как отец, Камиль Мингазов
, выступал за этот клуб в 2001 году.
"Я очень рад этому переходу. "Шахтер" - не чужая команда для нашей семьи. Мой отец в 2001 году защищал цвета карагандинского клуба. Теперь настало мое время быть частью команды, - отметил Мингазов. - Благодарю тренерский штаб и руководство за оказанное доверие. Верю, что вместе с командой и поддержкой болельщиков мы сможем добиться хороших результатов.
Переход в "Шахтер" - обдуманное и взвешенное решение, тут сложилось очень много факторов. Я рад, что мы совершили трансфер именно в "Шахтер".
Мы с нетерпением ждем возобновления чемпионата, чтобы радовать болельщиков своей игрой. Вперед, "Шахтер"! Вперед, Караганда!".
Таблица всех летних трансферов КПЛ
Ранее 28-летний Мингазов играл за "Иртыш", куда перешел прошлым летом. В 11 матчах КПЛ-2019 он забил два гола и отдал три ассиста. В текущем чемпионате туркмен провел две игры и стал свободным агентом в конце мая, когда его клуб снялся с КПЛ.
До Казахстана Мингазов выступал в Чехии за "Славию", с которой становился чемпионом, "Пршибрам", "Младу-Болеслав" и "Яблонец". Также в его карьере были латвийский "Сконто" и родной "Ашхабад".
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