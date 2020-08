Четырехкратного чемпиона в составе "Астаны" позвали обратно в Казахстан

Ганский футболист Патрик Твумаси вспомнил свое выступление за "Астану" в Лиге Европы. Экс-форвард казахстанской команды опубликовал фото в Instagram из еврокубкового сезона-2017/18, сообщает корреспондент Vesti.kz.



"Лига Европы вернулась, и я очень горжусь тем, что попробовал ее...



Кто будет коронован?", - подписал фото Твумаси.При этом подписчики игрока позвали его обратно в Казахстан, в частности в "Астану", за которую он выступал в период 2014-2018 годов. Кроме того, один из них предложил перейти в "Махтаарал":maratnurtazinPatrick come to Astanaak1ilbek????????fc astanajanserikabdibayGo to fc Maxtaaralsakibai_Патрик come to Astana pleaseorkenbegaliev4908Come to Astanaaa.aa_08Come back to Astanadaniyar_makhanoff@fca.astana возьмите его сноваЗа время выступления в "Астане" Твумаси провел 171 матч, забил 69 мячей и отдал 27 голевых передач, став лучшим бомбардиром в истории казахстанского клуба. В составе северян он выиграл четыре чемпионства, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана.Нынешний сезон 26-летний легионер отыграл на правах аренды за турецкий "Газиантеп". Правами на него обладает испанский "Алавес", в который он перешел летом 2018-го из "Астаны", подписав контракт до 2022 года. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила три миллиона евро.