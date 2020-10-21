Куату посоветовали не дергаться или вернуться в Казахстан

Известный российский комментатор Константин Генич
в интервью YouTube-каналу Sports True
посоветовал полузащитнику сборной Казахстана по футболу Исламбеку Куату
не покидать "Химки"
, а также высказался о его возможном возвращении в Казахстан.
В "Оренбурге" у него не все получилось. В "Химках", как видим, тоже не все получается. Хотя Андрей Аршавин рассказывал, что это один из лучших игроков чемпионата Казахстана и своей сборной. Выиграть конкуренцию у Глушакова Куату не удастся, потому что "Химкам" нужен опытный футболист в эту зону. И не зря Глушаков выходит на матч с капитанской повязкой...
"Химки" для Куата хороший вариант, потому что сейчас неплохой подбор игроков, и даже в тренировочном процессе с этими футболистами можно прибавлять, работая рядом с тем же Глушаковым. Если будет какой-то вариант, ну не знаю, может возвращение к Тихонову в "Астану"? Почему бы и нет?...
Можно вернуться в "Кайрат", поиграть рядом с Вагнером, тоже мотивация. Хотя, на мой взгляд, никуда ему дергаться не надо, потому что часто менять команду - тоже не вариант. С одной стороны, некоторых футболистов это внутренне мотивирует, но с другой, если не получится проявить себя в одной команде, другой, третьей - это может футболиста прибить. Поэтому, Подмосковье - хороший вариант для него. При Черевченко многие игроки сделали серьезный скачок в своем развитии. Я бы на месте Куата сейчас никуда не дергался бы", - сказал он.
27-летний Куат стал игроком "Химок" в начале сентября, успев сыграть за новый клуб четыре матча. Текущий год он начинал в "Оренбурге", в который перешел из "Кайрата". Провел несколько матчей за оренбуржцев, но клуб вылетел из премьер-лиги и стороны по обоюдному согласию расторгли контракт.
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