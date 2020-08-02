Аршавин получил руководящую должность в "Зените"

Бывший игрок алматинского "Кайрата" Андрей Аршавин
назначен директором департамента развития молодежного футбола "Зенита"
по спортивным вопросам.
"2 августа бывший полузащитник сине-бело-голубых утвержден в новой должности", - сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.
Аршавин завершил спортивную карьеру в ноябре 2018 года. Его последним клубом стал "Кайрат"
, за который он за три сезона сыграл 108 матчей во всех турнирах и забил 30 голов.
После завершения игровой карьеры он прошел обучение в Центре повышения квалификации тренеров в академии "Зенита", получил лицензии категории D и С и приступил к работе в команде 2004 года рождения в качестве тренера. Аршавин также работал советником генерального директора по молодежному футболу.
В октябре 2019 года Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера. Под руководством Аршавина и Дмитрия Полякова команда академии "Зенита" 2004 года выиграла Кубок Санкт-Петербурга.
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