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Новости спорта Футбол Англия
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Звездный новичок "Арсенала" оконфузился на скилл-тесте. Его купили за 75 миллионов

Звездный новичок "Арсенала" оконфузился на скилл-тесте. Его купили за 75 миллионов
©ФК "Арсенал"

Звездный новичок "Арсенала" Кай Хаверц оказался мишенью для насмешек во время турне команды по США. Футболист оконфузился в популярном челендже, сообщают Vesti.kz.
 
"Канониры" в ночь на 20 июля сыграет с командой звезд МЛС. В рамках разогрева футболисты соревновались в демонстрации навыков в ходе MLS All-Star Skills. В задании "кросс и удар", где Хаверц должен был пробить с расстояния около 11-12 метров, он ни разу не поразил цель.

Хаверц стал первым в истории, кто не забил ни одного гола в челлендже ударов с воздуха (его проводят с 2018 года). Ни одна из 14 попыток не была успешной. Такая результативность вызвала насмешки со стороны фанатов.

"Кай Хаверц, используя свой внутренний стиль Тимо Вернера, забил ноль в Cross & Volley Challenge. Болельщикам "Арсенала" лучше отвернуться"

Напомним, "Арсенал" подписал контракт с Хаверцем в конце июня. Соглашение с полузащитником действует до лета 2028 года.

Сообщалось, что "канониры" заплатили "Челси" за переход немецкого футболиста 75 миллионов евро (с учетом бонусов). В новой команде Хаверц будет зарабатывать больше всех партнеров - около 19,5 миллиона евро в год.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 28 5 5 94-33 89
2 Арсенал 38 26 6 6 88-43 84
3 Манчестер Юнайтед 38 23 6 9 58-43 75
4 Ньюкасл Юнайтед 38 19 14 5 68-33 71
5 Ливерпуль 38 19 10 9 75-47 67
6 Брайтон энд Хов Альбион 38 18 8 12 72-53 62
7 Астон Вилла 38 18 7 13 51-46 61
8 Тоттенхэм Хотспур 38 18 6 14 70-63 60
9 Брентфорд 38 15 14 9 58-46 59
10 Фулхэм 38 15 7 16 55-53 52
11 Кристал Пэлас 38 11 12 15 40-49 45
12 Челси 38 11 11 16 38-47 44
13 Вулверхэмптон Уондерерс 38 11 8 19 31-58 41
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 7 20 42-55 40
15 Борнмут 38 11 6 21 37-71 39
16 Ноттингем Форест 38 9 11 18 38-68 38
17 Эвертон 38 8 12 18 34-57 36
18 Лестер Сити 38 9 7 22 51-68 34
19 Лидс Юнайтед 38 7 10 21 48-78 31
20 Саутгемптон 38 6 7 25 36-73 25

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