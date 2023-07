Звездный новичок "Арсенала" оконфузился на скилл-тесте. Его купили за 75 миллионов

Звездный новичок "Арсенала" Кай Хаверц оказался мишенью для насмешек во время турне команды по США. Футболист оконфузился в популярном челендже, сообщают Vesti.kz.



"Канониры" в ночь на 20 июля сыграет с командой звезд МЛС. В рамках разогрева футболисты соревновались в демонстрации навыков в ходе MLS All-Star Skills. В задании "кросс и удар", где Хаверц должен был пробить с расстояния около 11-12 метров, он ни разу не поразил цель.

Хаверц стал первым в истории, кто не забил ни одного гола в челлендже ударов с воздуха (его проводят с 2018 года). Ни одна из 14 попыток не была успешной. Такая результативность вызвала насмешки со стороны фанатов.

Kai Havertz channels his inner Timo Werner, scores zero in Cross & Volley Challenge. Might want to look away Arsenal fans. 🔴⚪️ pic.twitter.com/1MxjaleVHX