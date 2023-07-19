Звездный новичок "Арсенала" оконфузился на скилл-тесте. Его купили за 75 миллионов

Звездный новичок "Арсенала" Кай Хаверц оказался мишенью для насмешек во время турне команды по США. Футболист оконфузился в популярном челендже, сообщают Vesti.kz.



"Канониры" в ночь на 20 июля сыграет с командой звезд МЛС. В рамках разогрева футболисты соревновались в демонстрации навыков в ходе MLS All-Star Skills. В задании "кросс и удар", где Хаверц должен был пробить с расстояния около 11-12 метров, он ни разу не поразил цель.

Хаверц стал первым в истории, кто не забил ни одного гола в челлендже ударов с воздуха (его проводят с 2018 года). Ни одна из 14 попыток не была успешной. Такая результативность вызвала насмешки со стороны фанатов.

"Кай Хаверц, используя свой внутренний стиль Тимо Вернера, забил ноль в Cross & Volley Challenge. Болельщикам "Арсенала" лучше отвернуться"

Kai Havertz channels his inner Timo Werner, scores zero in Cross & Volley Challenge. Might want to look away Arsenal fans. 🔴⚪️ pic.twitter.com/1MxjaleVHX — Men in Blazers (@MenInBlazers) July 19, 2023

Напомним, "Арсенал" подписал контракт с Хаверцем в конце июня. Соглашение с полузащитником действует до лета 2028 года.

Сообщалось, что "канониры" заплатили "Челси" за переход немецкого футболиста 75 миллионов евро (с учетом бонусов). В новой команде Хаверц будет зарабатывать больше всех партнеров - около 19,5 миллиона евро в год.

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