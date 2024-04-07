"Манчестер Сити" купил 14-летнего вундеркинда

Американский вундеркинд Каван Салливан перейдет в "Манчестер Сити" из "Филадельфии Юнион", передают Vesti.kz.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, о сделке стало известно несколько недель назад, теперь все документы подписываются с "Филадельфией Юнион".
Сумма трансфера составит около 1 миллиона долларов + различные бонусы.
Он присоединится к английскому клубу в ближайшие годы.
🔵🇺🇸 American wonderkid Cavan Sullivan to Manchester City, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 6, 2024
Deal agreed as revealed weeks ago and now all the documents being signed with Philadelphia Union. Fee close to $1m + many add-ons.
2009 talent will join #MCFC in the next years.
Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/vFw6ZP0M6X
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