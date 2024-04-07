"Манчестер Сити" купил 14-летнего вундеркинда

Американский вундеркинд Каван Салливан перейдет в "Манчестер Сити" из "Филадельфии Юнион", передают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, о сделке стало известно несколько недель назад, теперь все документы подписываются с "Филадельфией Юнион".

Сумма трансфера составит около 1 миллиона долларов + различные бонусы.

Он присоединится к английскому клубу в ближайшие годы.