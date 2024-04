"Манчестер Сити" купил 14-летнего вундеркинда

Американский вундеркинд Каван Салливан перейдет в "Манчестер Сити" из "Филадельфии Юнион", передают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, о сделке стало известно несколько недель назад, теперь все документы подписываются с "Филадельфией Юнион".

Сумма трансфера составит около 1 миллиона долларов + различные бонусы.

Он присоединится к английскому клубу в ближайшие годы.

🔵🇺🇸 American wonderkid Cavan Sullivan to Manchester City, here we go!



Deal agreed as revealed weeks ago and now all the documents being signed with Philadelphia Union. Fee close to $1m + many add-ons.



2009 talent will join #MCFC in the next years.



Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/vFw6ZP0M6X